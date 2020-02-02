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نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:16 م
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نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020
نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020
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نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

يرغب جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بشدة معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 الحصول على بيان درجاتهم، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (بوابه التعليم الاساسى) برقم جلوسك فقط عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا)، وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الساعات القليلة القادمة ستشهد ظهور نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 فور اعتمادها مباشرة من السيد المحافظ.


وهناك حالة من القلق والرعب الشديد يعيشوها طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم أيضًا لمعرفة بيان درجاتهم والاطمئنان على مستقبلهم الدراسي والحصول على نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020، حيث أن من المعروف أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لأنها هي التي تحدد مسار الطلاب سواء الانتقال لمرحلة الثانوية العامة أو الانتقال إلى التعليم الصناعي والزراعي والتجاري.


واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 بشكل رسمي (نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020)، وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة 77,7%، حيث حضر الامتحانات 150,929 طالب وطالبة نجح منهم 117,271.

واعتمد أيضًا محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين وعددهم 45 طالبًا 100%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 95%، كما اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 92,5%.


وانتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من أداء امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2020، وكان محافظ القاهرة تفقد سير الامتحانات بمدرسة الطبري الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83,500 طالب و80,500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام، بالاضافة إلى 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.
 
وذكر المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيرًا إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.


رابط الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 
نقدم لكم طلابنا الأعزاء رابط الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الخاص بالطالب، عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــا).

خطوات الحصول على نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020
نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى، اتبع التالي:-

- قم بالدخول بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- تسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- بعد ذلك ستظهر النتيجة لك فورًا.




نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results


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