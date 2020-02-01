نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي Cairo gov results (نتيجة 3 اعدادي) ظهرت الآن | Link Shot

يقدم لكم موقع "الفجر" الإلكتروني رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول، وعلى جميع الطلاب إدخال رقم الجلوس أو الاسم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي Cairo gov results، حيث أن أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم عبر البوابة الإلكترونية.









واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يوم الخميس الموافق 30/1/2020، نتائج امتحان الترم الاول للصف الثالث الإعدادي 2019-2020.









روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في جميع المحافظات









ويذكر أن أدى امتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة حوالي 150 , 929 طالب وطالبة، ونجح منهم حوالي 117 , 271 طالب وطالبة، و بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة في المدارس حوالي 77,7%.



