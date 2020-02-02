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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:02 م
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نتيجة الصف الثالث الاعدادى
نتيجة الصف الثالث الاعدادى
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نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

تعلن بوابة نتائج التعليم الاساسي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهره برقم الجلوس للفصل الدراسي الاول لعام 2020/2019 عبر الرابط الرسمي للبوابة، ويستطيع جميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 عبر بوابة القاهرة التعليمية، ولقد طال انتظار الطلاب لمعرفة موعد اعتماد ورفع نتائج سنوات النقل بالمرحلة الاعدادية 2020 وإتاحة الاستعلام بالرقم القومي، ولقد انتهت جميع أعمال الكنترولات من تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2020 جميع الإدارات التعليمية وتم رفعها رسميًا.


نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 يترقبها الآلاف من الطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام ليست بكثيرة، ولذلك يرغب الطلاب جميعًا في التعرف على درجات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2020 بشغف كبير من أجل الاطمئنان على مجهودهم الدراسي.


اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بنسبة نجاح 77.7% وقد أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الموقع الإلكتروني المخصص لعرض النتيجة سيدأ استقبال وعرض نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة.

قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتكليف مديري الإدارات التعليمية بضرورة المرونة وعدم التشدد عن طريق الالتزام كليا بنموذج الإجابة، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات 163.908 طالبا من بينهم داخل 707 لجان على سمتوى الإدارات، وسيتم نشر النتائج على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.


نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهره 2020 برقم الجلوس
وانتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي 2020 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الثلث الأول من شهر يناير، واستمرت عمليات التصحيح حتى الآن، وهناك بعض الإدارات التعليمية قد أفصحت عن نتائج الطلاب 2020 بالترم الاول من خلال المدرسة خلال بضعة أيام من انتهاء أعمال التصحيح وتجميع ورصد الدرجات، ولكن محافظة القاهرة قد تأخرت في إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهره 2020 برقم الجلوس.


رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهره 2020
نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهره 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي:-

- قم بالدخول بوابة نتائج التعليم الاساسي عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- تسجيل كل من الرقم القومي أو رقم الجلوس.

- اختيار المرحلة التعليمية.

- اختيار الفصل الدراسي.

- بعد ذلك ستظهر النتيجة على الفور.




نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)


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