نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظه القاهره برقم الجلوس 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي استعلم فورا عن نتيجة تالتة اعدادي Cairo results (لو لسة ماجبتهاش اضغط هنا)

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بنسبة نجاح 77.7% وقد أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الموقع الإلكتروني المخصص لعرض النتيجة سيدأ استقبال وعرض نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة.





قام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتكليف مديري الإدارات التعليمية بضرورة المرونة وعدم التشدد عن طريق الالتزام كليا بنموذج الإجابة، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات 163.908 طالبا من بينهم داخل 707 لجان على سمتوى الإدارات، وسيتم نشر النتائج على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.



