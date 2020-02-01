Advertisements
لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW
السبت 01/فبراير/2020 - 12:04 م
Advertisements
Advertisements
لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW
نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول، ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الحصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول بكل سهولة جميع المحافظات فقط ادخال رقم الجلوس وانتظار النتيجة.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي Cairo gov results (نتيجة 3 اعدادي) ظهرت الآن | Link Shot
وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول في العديد من المحافظات، وبقية المحافظات على وشك الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، لاعتمادها وظهورها على بوابة التعليم الاساسي وللحصول على لينك يسهل الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم كتابة بياناتكم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفي وقت سابق، أعلنت محافظة القاهرة أنها ستتيح نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول أونلاين، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
"شوف نتيجتك حالًا".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس دون عناء
يذكر أن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد اعتمد اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020.
وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة حوالي 77.7%، حيث حضر الامتحانات 150.929 طالبا وطالبة، ونجح منهم 117.271.
(هات نتيجتك حالا برقم جلوسك) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول (تم اعتمادها رسميا)
وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً الجمعة، من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.
لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW
Advertisements