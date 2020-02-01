لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW





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وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول في العديد من المحافظات، وبقية المحافظات على وشك الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، لاعتمادها وظهورها على بوابة التعليم الاساسي وللحصول على لينك يسهل الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم كتابة بياناتكم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





















لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW