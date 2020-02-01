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لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW

السبت 01/فبراير/2020 - 12:04 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
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لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW

نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول، ويمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الحصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول بكل سهولة جميع المحافظات فقط ادخال رقم الجلوس وانتظار النتيجة.


وتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول في العديد من المحافظات، وبقية المحافظات على وشك الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، لاعتمادها وظهورها على بوابة التعليم الاساسي وللحصول على لينك يسهل الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية يمكنكم كتابة بياناتكم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


وفي وقت سابق، أعلنت محافظة القاهرة أنها ستتيح نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول أونلاين، وذلك اعتبارًا من أمس الجمعة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).


يذكر أن خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد اعتمد اليوم الخميس، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020.

وبلغت نسبة النجاح بمدارس القاهرة حوالي 77.7%، حيث حضر الامتحانات 150.929 طالبا وطالبة، ونجح منهم 117.271.


وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بأنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غداً الجمعة، من خلال الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس.




لينك سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالقاهرة الترم الاول جميع المحافظات (برقم الجلوس فقط) ON LINE اونلاين (جيب شهادتك) NOW


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