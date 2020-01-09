نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 9-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 9-1-2020 .









"القومية لمياه الشرب": توصيل خدمات الصرف الصحى لـ33 منطقة ريفية بالمنيا اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية لمحافظة المنيا، والتى استمرت نحو ٥ ساعات، بتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحى المنيا، بطاقة 90 ألف م3/يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه.









تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، محطة مياه أبوقرقاص، بطاقة 102 ألف م3/يوم، والتى تم الانتهاء من تنفيذهاً، وجارٍ تسليمها ابتدائياً، بتكلفة 885 مليون جنيه.









تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز فى بعض المواقع 86 %.









كشف إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن موعد بدء العمل بالبورصة السلعية، مشيرًا أن موعد الإطلاق يناير 2021.









تراجع سعر صرف الدولارمقابل الجنيه بشكل كبير في أخر أيام تعاملات البنوك للأسبوع الجاري لتخسر العملة الأمريكية نحو 7 قروش.













قامت الوزارة من خلال مركز معلومات الوزارة وبتوجيهات من على المصيلحي بعقد دورات تدريبية.









قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي.









عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.









أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية واعتماد الدراسة التي تقدم بها صندوق إسكان العاملين بقطاع البترول بزيادة مكافأة نهاية الخدمة .







