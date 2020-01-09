عاجل.. تراجع كبير في أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس 9-1-2020

تراجع سعر صرف الدولارمقابل الجنيه بشكل كبير في أخر أيام تعاملات البنوك للأسبوع الجاري لتخسر العملة الأمريكية نحو 7 قروش في البنك المركزي مقارنة بتعاملات أمس الاربعاء؛ ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وجاء الهبوط بعد يومين من إعلان البنك المركزي عن اتمام طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 800 مليون دولار.

وعلى صعيد أسعار الدولار في باقي البنوك فتراجع بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 قروش في المتوسط، وبلغ سعر صرف الدولار15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع في بنوك الأهلى وبنك مصر، بينما تراجع سعر الدولار في بنك عودة والبنك المصري الخليجي وكريدي اجريكول والبنك العربي الأفريقي إلى مستويات 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.

وسجل الدولار مقابل الجنيه اقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولى عند 16.03 جنيه بينما بلغ سعر شرائة 15.93 جنيه ، وقدم بنك البركة اعلى سعر لشراء الدولار عند 15.99 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع 16.16 جنيه.