"الإسكان": أنفقنا 33 مليار جنيه على المدن الجديدة حتي الأن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومرافقوهم، الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ 816 وحدة (34 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز فى بعض المواقع 86 %.





وأشاد الوزير بمستوى التشطيبات الداخلية والخارجية بالمشروع، مؤكداً أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليست مطورا عقاريا، بل هى منمى عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال، تم استثمار ١٥ مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة، ولا يقوم بذلك مطور عقارى.





وأشار وزير الإسكان، إلى أن إجمالى الاستثمارات بمدينة المنيا الجديدة، حتى الآن، بلغت نحو 5 مليارات و638 مليون جنيه، موزعة كالتالى (2770.386 مليون جنيه بقطاع الإسكان - 333.157 مليون جنيه بمبانى الخدمات - 529.015 مليون جنيه بقطاع مياه الشرب - 566.976 مليون جنيه بقطاع الصرف الصحى - 773.2 مليون جنيه بقطاع الطرق والاتصالات - 618.817 مليون جنيه بقطاع الكهرباء - 45.923 مليون جنيه بقطاع الزراعة).





وأوضح الوزير، أنه تم منذ عام ٢٠١٤، إنفاق نحو ٢.٦ مليار جنيه، استثمارات بالمدينة، مقارنة بنحو ٣ مليارات جنيه، تم إنفاقها خلال ٢٥ عاما من عمر المدينة، وهو ما يؤكد تسارع معدلات التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة، مضيفاً أن ما أنفقته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على المشروعات المختلفة (مدن جديدة - طرق قومية - تطوير المناطق العشوائية)، خلال الـ٦ أشهر الماضية، بلغ ٣٣ مليار جنيه، ومن المقرر إنفاق نحو ٤٤ مليار جنيه خلال الـ٦ أشهر المقبلة.





ووجه وزير الإسكان، بالتواصل مع سكان مشروع إبني بيتك بالمدينة، من أجل مناقشة سبل تطوير المشروع بالمدينة، وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، مؤكداً أن هناك دراسة لتطوير مناطق مشروع إبني بيتك بجميع المدن الجديدة.





وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بالمنطقة الترفيهية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 336 وحدة بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر"، بالحي المتميز، موضحاً أنه جارٍ العمل على بيع 18 قطعة أرض خدمية بالمدينة، بإجمالي مساحات (1300) فدان، بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه.



