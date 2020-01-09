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"التموين" تعلن موعد بدء العمل فى البورصة السلعية

الخميس 09/يناير/2020 - 04:13 م
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وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الفجر الاقتصادي
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كشف  إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن موعد بدء العمل بالبورصة السلعية، مشيرًا أن موعد الإطلاق يناير 2021.

وأشار عشماوي أن تشغيل البورصة يتطلب تنظيم الأسواق والمناطق اللوجستية وإنشاء مخازن للسلع وبيانات المنتجين أو المشترين الذين سيشاركون ، وذلك سيستغرق وقت من 36 إلى 48 أسبوعا،  لافتا إلى أن السلع  التى ستبدأ بها فى البورصة هى "القمح والسكر والأرز والذرة"، كمرحلة أولى، موضحا:" هذه السلع بشكل مبدئي، وقد تزيد السلع  قى المرحلة الأولى".

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وزارة التموين والتجارة الداخلية تداول السلع بورصة السلع المناطق اللوجستية

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