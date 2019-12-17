Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضحية جديدة في عرض الأهلي لشراء بليسنيج إليكي (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 12:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

عرض نادي الأهلي شراء النيجيري بليسنيج إيليكي مهاجم لوزيرين السويسري بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وعرض الأهلي على لوزيرين مليوني دولار مع إعارة الأنجولي جيرالدو لمدة موسم خاصة أن اللاعب مرشح من قبل رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

 

ويتمسك نادي لوزيرين بالحصول على 3 ملايين دولار للاستغناء عن إيليكي وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلي لضم المهاجم الأجنبي.


من هو إليكي


إليكي من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة أبا النيجيرية ويلعب في مركز المهاجم الصريح وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم  ثم رحل إلى أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف  قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة ةسجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي كهربا صفقات الاهلي جيرالدو بليسينج اليكي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

حارس الطلائع: هدف مصطفى محمد غير صحيح

منذ حوالي 10 ساعات

"تشافي" يتوقع نتيجة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السيسي على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

زيدان يحرج برشلونة ويتحدث عن رقابة ميسي

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة إنجليزية تهدد طلب فايلر في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

الآن

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

ضحية جديدة في عرض الأهلي لشراء بليسنيج إليكي (فيديو)

منذ 41 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مثير من تير شتيجن عن الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الشاطر: صن داونز يرفع عرضه لشراء "باكا" الأهلي

إبراهيم حسن: ضحيت براتب ١٠ آلاف دولار مقابل ٦٠٠ جنيه في الأهلي!

فيديو يستعرض أهم مميزات ومواصفات "BMW X7" الجديدة

تعرف على ضحية الحلقة التاسعة من برنامج "رامز في الشلال"

عرض سويسري لشراء إسلام عيسى مقابل 4 مليون دولار

"إسراء غريب" فتاة فلسطينية ضحية فيديو على انستجرام ....كاريكاتير

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
11:34 ص

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

عاجل.. الأهلي يطلب رسميا المهاجم الأجنبي

10:16 ص

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

10:32 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status