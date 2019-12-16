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الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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فايلر
فايلر
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فتح مجلس إدارة النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق مناقشات قوية للتفاوض بشأن الصفقة القادمة.


واقترحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على السويسري رينيه فايلر التعاقد مع مدافع قوي في الفترة القادمة بدلاً من التعاقد مع رأس حربة.


واتفقت الإدراة مع المدرب على التعاقد مع مدافع قوي بشرط أن يكون أحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش الإنجليزي، أما فى حالة عدم ضم حجازى سيكون الاتجاه هو استمرار البحث عن رأس حربة أجنبى.


يذكر أن الأهلى قد حسم فى الساعات الماضية بشكل رسمى، صفقة محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف.

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