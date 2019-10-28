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عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
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بليسينج إليكي
بليسينج إليكي
الفجر الرياضي
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طلب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لويزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وتحفظ رينيه فايلر على مستوى جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي وطلب ضم بليسينج إليكي للاستفادة من قدراته التهديفية والذي سبق له تدريبه في سويسرا خاصة أنه يمتاز بقدرات فنية وبدنية عالية.

 

إليكي من مواليد 5 مارس 1996 بمدينة أبا النيجيرية ويلعب في مركز المهاجم الصريح وبدأ الكرة في أكاديمية فلاينج سبورتس النيجيرية ثم جوريتسا السلوفيني في صيف 2014 ومنه إلى أوليمبيا في 2016 وحصد لقب الدوري السلوفيني موسم 2015-2016 بعدما سجل 9 أهداف في نصف موسم  ثم رحل أشدود الإسرائيلي وشارك في 31 مباراة وأحرز 6 أهداف  قبل أن ينتقل في 2018 إلى لوزيرين السويسري ولعب تحت قيادة رينيه فايلر في 23 مباراة ةسجل 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.


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