بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)



وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "صديق ليا أهلاوي، النهاردة باعتلى وبيقولى تعال وإحنا هنقبلك، حسيت إن الأهلاوية بيكلموني عن جنسية جديدة، هعمل إيه طيب أنا زملكاوي، إزاى هشجع كهربا.. لو كان ينفع كنت ريحت دماغي من الهم، أنا الود ودي ان الغى الواتس والفيس والانستا علشان الناس اللى بتبعتلي".



وأشار "أديب" إلى أنه كان متفائل لأبعد حد بالمدرب الجديد باتريس كارتيرون، ولكن خسارة الزمالك من طلائع الجيش، غيرت ذلك، مشيرا إلى أن المدرب لديه مشكلة وكذلك الفريق ولا أحد قادر على حلها.



ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، عقب هزيمة نادي الزمالك على يد فريق طلائع الجيش بثلاثية.