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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 16/12/2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 16-12-2019.


أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدًا الثلاثاء الموافق 17/12/2019 من الساعه 10 صباحا.


تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بشكل قوي ليصبح سعر العملة الأمريكية أقل من 16 جنيهًا في 6 بنوك بنهاية التعاملات.


أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات وسط غياب المحفزات وتراجع السيولة ، وربح  رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه .


أعلنت شركة مياة القاهرة للشرب اليوم الاثنين انها سوف تقوم بقطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة لعدة ساعات في اطار عمليات اصلاح تقوم بها لخطوط المياه.


قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، أن مصلحة الخزانة إلى أنه تم تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى.


 قال حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، إن هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن رفعت حصة السيولة النقدية المقررة لمنافذ مصلحة الخزانة لصرف المعاشات خلال العام المالي الحالي من ١٢ إلى ١٦ مليون جنيه.


اختتمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلسلة من المنتديات الصناعية التى اطلقتها في 6 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج  في كل من الكوثر والاحايوه،غرب طهطا وغرب جرجا بسوهاج ومنطقتي الكلاحين-قفط و الهو-نجع حمادي بقنا. 


وقعت مصر وأمريكا، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 مليون دولار ليصل اجمالى الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.


أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الاعلاف الحيوانية. 


التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب. 



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نشرة اخبار الفجر الاقتصادية مصلحة الخزانة الفجر الاقتصادية إنقطاع المياه

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