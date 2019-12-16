"الخزانة": توفير ٢٥ منفذًا و4 ماكنيات "ATM" لتسهيل صرف المعاشات





قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، أن مصلحة الخزانة إلى أنه تم تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على مصلحة الخزانة، موضحًا أنه تم توفير ٤ ماكينات صراف آلي ATM إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أى تزاحم أو تكدس؛ خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.





من جانبه أوضح كل من عادل حسني، وماجد سامي، ومحمد عبد الباسط، وعنايات محمد، وفرغلي محمد، بالمعاش، أنهم يحرصون على التردد شهريًا لمنافذ مصلحة "الخزانة" لتقاضي معاشاتهم؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم فى سرعة صرف مستحقاتهم، خاصة فى ظل زيادة عدد منافذ الصرف، وماكينات الصراف الآلى "ATM".





أعربوا عن تقديرهم للجهود التى تبذلها وزارة المالية لتيسير حصولهم على معاشاتهم الشهرية من مصلحة الخزانة، سواءً من خلال منافذ الصرف أو ماكينات الصراف الآلى "ATM"، حيث توفر لهم مكانًا ملائمًا للانتظار، ومقاعد للمترددين، مشيرين إلى أن أداء العاملين بمصلحة الخزانة تطور كثيرًا وأصبحوا قادرين على إنهاء مصالح المواطنين بصورة أسرع مما كانت عليه من قبل، حيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات ربع ساعة.





واقترحوا إنشاء مصعد كهربائي في مدخل مصلحة الخزانة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، من المواطنين المترددين لصرف معاشاتهم الشهرية؛ استكمالاً للخدمات الجيدة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات.











