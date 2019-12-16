Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الخزانة": توفير ٢٥ منفذًا و4 ماكنيات "ATM" لتسهيل صرف المعاشات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

 قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحتي الخزانة وسك العملة، أن مصلحة الخزانة إلى أنه تم تخصيص ٢٥ منفذًا لصرف المعاشات المستحقة للمواطنين الذين يترددون طوال الشهر خاصة العشرة الأيام الأولى، على مصلحة الخزانة، موضحًا أنه تم توفير ٤ ماكينات صراف آلي ATM إضافة إلى الماكينتين المتواجدتين بصالة الصرف الرئيسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أصحاب المعاشات؛ بما يمنع أى تزاحم أو تكدس؛ خاصة فى ظل خطة الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه أوضح كل من عادل حسني، وماجد سامي، ومحمد عبد الباسط، وعنايات محمد، وفرغلي محمد، بالمعاش، أنهم يحرصون على التردد شهريًا لمنافذ مصلحة "الخزانة" لتقاضي معاشاتهم؛ لقربها من محطة مترو أنفاق سعد زغلول، ولما توفره من خدمات تُسهم فى سرعة صرف مستحقاتهم، خاصة فى ظل زيادة عدد منافذ الصرف، وماكينات الصراف الآلى "ATM".

أعربوا عن تقديرهم للجهود التى تبذلها وزارة المالية لتيسير حصولهم على معاشاتهم الشهرية من مصلحة الخزانة، سواءً من خلال منافذ الصرف أو ماكينات الصراف الآلى "ATM"، حيث توفر لهم مكانًا ملائمًا للانتظار، ومقاعد للمترددين، مشيرين إلى أن أداء العاملين بمصلحة الخزانة تطور كثيرًا وأصبحوا قادرين على إنهاء مصالح المواطنين بصورة أسرع مما كانت عليه من قبل، حيث لا تتجاوز عملية صرف المستحقات ربع ساعة.

واقترحوا إنشاء مصعد كهربائي في مدخل مصلحة الخزانة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، من المواطنين المترددين لصرف معاشاتهم الشهرية؛ استكمالاً للخدمات الجيدة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات.



Advertisements

أخبار تهمك

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد في مواجهة نارية مع مانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ نصف ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ يوم

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعة و 15 دقيقة

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ربع ساعة

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ أقل من ساعتين

قرعة دوري أبطال أوروبا .. مواجهة صعبة لمحمد صلاح وليفربول

منذ 19 دقيقة

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ 33 دقيقة

أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

01:07 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

01:10 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

08:38 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status