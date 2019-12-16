غدًا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياة القاهرة للشرب اليوم الاثنين انها سوف تقوم بقطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة لعدة ساعات في اطار عمليات اصلاح تقوم بها لخطوط المياه.





وذكر البيان ان المناطق التي سيتم انقطاع عنها المياه هي، دار السعادة بالزيتون، وميدان الماظة ومتفرعاته، وشارع الحجاز ومتفرعاته، ومنطقة خلف نادي الصيد بدأ من شارع جسر السويس وحتي نادي الصيد، ميدان صلاح الدين ومتفرعاته، وبعض شورع ابو بكر الصديق، ومنطقة هليوبلس.





وأشار البيان أن انقطاع المياه عن تلك المناطق سيبدأ من الساعة العاشرة من يوم غدا الثلاثاء 17-12-2019 وحتي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، مؤكدًا على أنه سيتم توفير سيارات مياه للشرب لتلك المناطق خلال فترة انقطاع المياه عنها.



