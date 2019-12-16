Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بمحافظة القاهرة لمدة 8 ساعات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements
أعلنت شركة مياة القاهرة للشرب اليوم الاثنين انها سوف تقوم بقطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة لعدة ساعات في اطار عمليات اصلاح تقوم بها لخطوط المياه.

وذكر البيان ان المناطق التي سيتم انقطاع عنها المياه هي، دار السعادة بالزيتون، وميدان الماظة ومتفرعاته، وشارع الحجاز ومتفرعاته، ومنطقة خلف نادي الصيد بدأ من شارع جسر السويس وحتي نادي الصيد، ميدان صلاح الدين ومتفرعاته، وبعض شورع ابو بكر الصديق، ومنطقة هليوبلس.

وأشار البيان أن انقطاع المياه عن تلك المناطق سيبدأ من الساعة العاشرة من يوم غدا الثلاثاء 17-12-2019 وحتي الساعة السادسة من مساء نفس اليوم، مؤكدًا على أنه سيتم توفير سيارات مياه للشرب لتلك المناطق خلال فترة انقطاع المياه عنها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب الصرف الصحى اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان إنقطاع المياه

أخبار تهمك

قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة أمام نابولي في مواجهة مشتعلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأرقام.. كيف كانت مواجهات مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ 43 دقيقة

التاريخ لا يكذب يا صلاح.. أتلتيكو مدريد عقدة ليفربول (أرقام)

منذ أقل من ساعة

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

منذ حوالي 3 ساعات

بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى يفجر مفاجأة جديدة في قضية كهربا والأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 موسم 2020/2019

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد وأتلتيكو يحددان قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

مراسم قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

مرتضى منصور يصدر قرارًا عاجلاً ضد الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

منذ حوالي 3 ساعات

« يلا شوت DRAW» مشاهدة قرعة دوري الابطال بث مباشر KORA LIVE يلا كورة uefa champions league رابط beIN SPORT اونلاين PLU

منذ ساعتين و 6 دقيقة

السيسي ومنتدى الشباب.. جولة في صحف اليوم الإثنين

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة غدَا

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة السبت المقبل

عاجل.. مياه القاهرة تعلن تأجيل انقطاع الخدمة عن هذه المناطق

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة و4 مناطق بالقاهرة (تعرف عليهم)

انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة بسبب أعمال المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:10 م

بث مباشر| مشاهدة نتائج قرعة دور الـ١٦ في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم uefa champions league draw| بي إن سبورت News

مشاهدة قرعة دوري ابطال اوربا دور الـ16 uefa champions league draw بث مباشر قرعة دوري أبطال أوربا الان

11:34 ص

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم كاملة.. مواجهات صعبة وأخرى شبه محسومة

01:24 م

قرعة دوري أبطال أوروبا .. جوارديولا قاهر ريال مدريد إلا قليلا

01:54 م

خبر سار.. وعد جديد من السيسي إلى المصريين

11:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status