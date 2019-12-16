لأول مرة منذ 2017.. سعر الدولار أقل من 16 جنيه في 6 بنوك خاصة

بنوك تراجع بها الدولار دون مستوي الـ 16 جنيه:



أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية







البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار البنك المركزي 15.9738 16.10 البنك الأهلي 16 16.10 بنك مصر 16 16.10 بنك القاهرة 16 16.10 بنك قناة السويس 16 16.10 العربي الأفريقي 16 16.10 بنك بلوم 16.08 16.18 أبوظبي الإسلامي 16.07 16.16 بنك SAIB 16.06 16.16 مصر إيران 16.05 16.15 بنك HSBC 16.06 16.16 المصرف العربي 16.04 16.14 الكويت الوطني 16.02 16.12 عودة 16 16.10 بنك مصر 16 16.10 المشرق 16 16.10 التعمير والإسكان 16 16.01 الاهلي الكويتي 15.99 16.09 المصرف المتحد 15.98 16.08 المصري الخليجي 15.98 16.08 الإسكندرية 15.98 16.08 التجاري الدولي 15.98 16.08 كريدي أجريكول 15.98 16.08



تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بشكل قوي ليصبح سعر العملة الأمريكية أقل من 16 جنيهًا في 6 بنوك بنهاية التعاملات، وذلك لأول مرة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الذى إشتهر إعلاميًا "بتعويم الجنيه"، وصاحب القرار الصادر في فبراير 2017 ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار الأمريكي.البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 15.99 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعالمصرف المتحد 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعالبنك المصري الخليجي 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعبنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعالبنك التجاري الدولي "CIB" 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعبنك كريدي أجريكول 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيعالبنك المركزي المصري 15.9738 جنيه للشراء 16.1 جنيه للبيع