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لأول مرة منذ 2017.. سعر الدولار أقل من 16 جنيه في 6 بنوك خاصة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
الفجر الاقتصادي
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تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بشكل قوي ليصبح سعر العملة الأمريكية أقل من 16 جنيهًا في 6 بنوك بنهاية التعاملات، وذلك لأول مرة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الذى إشتهر إعلاميًا "بتعويم الجنيه"، وصاحب القرار الصادر في فبراير 2017 ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار الأمريكي.

بنوك تراجع بها الدولار دون مستوي الـ 16 جنيه:

البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 15.99 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
المصرف المتحد 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
البنك المصري الخليجي 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي "CIB" 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول 15.98 جنيه للشراء 16.08 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري 15.9738 جنيه للشراء 16.1 جنيه للبيع


أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9738

16.10

البنك الأهلي

16

16.10

بنك مصر

16

16.10

بنك القاهرة

16

16.10

بنك قناة السويس

16

16.10

العربي الأفريقي

16

16.10

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.07

16.16

بنك SAIB

16.06

16.16

مصر إيران

16.05

16.15

بنك HSBC

16.06

16.16

المصرف العربي

16.04

16.14

الكويت الوطني

16.02

16.12

عودة

16

16.10

بنك مصر

16

16.10

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

16

16.01

الاهلي الكويتي

15.99

16.09

المصرف المتحد

15.98

16.08

المصري الخليجي

15.98

16.08

الإسكندرية

15.98

16.08

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.98

16.08

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