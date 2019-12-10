"الوقاية خير من العلاج".. 6 تخصصات طبية حديثة لراحة المرضى والأصحاء (ملف خاص)

تقدم كليات الطب تخصصات طبية حديثة، بجانب التخصصات الطبية التقليدية التي يعرفها المصريون مثل الباطني أو القلب أو الجراحة أو الطب النفسي أو الأطفال أو العيون، تقدم التخصصات الحديثة خدمة طبية لتحقيق السعادة والصحة الدائمة في حياة الفرد بل تعمل هذه التخصصات علي خدمة الأصحاء قبل المرضى عملا بمبدأ "الوقاية خير من العلاج".





"طب النوم" هو أحد التخصصات الجديدة التي تعالج الأرق والشخير ومشاكل النوم، بينما يخدم "طب الصحة العامة المجتمع" الأصحاء قبل المرضى عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، ويقدم الطبيب نصائح طبية مهمة لكل فئة عمرية حتي تعيش في صحة دائمة، ويعمل طبيب الأسرة علي علاج كل الأمراض البسيطة، ويتبع صحة الأسرة كلها، ويعالجهم من الأمراض البسيطة التي تصيبهم.





يعالج "طب المناطق الحارة" الأمراض التي تنشأ في البلدان الحارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونمو البكتيريا والميكروبات، ولعب طب المناطق الحارة دور كبير في علاج البلهارسيا في نهاية الثمانينات في مصر، ومؤخرًا يلعب دور في علاج فيروس سي من خلال حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





يخدم الطب المهني عمال المصانع يحميهم من الإصابة بالمرض أثناء العمل بسبب تعاملهم مع المواد الصناعية الخطيرة أو الآلات، كما يعمل علي حمايتهم من استنشاق غبار الاسمنت، ويضع المعايير اللازمة لحماية العمال في كل المهن المختلفة، يلعب طب الأعماق كأحد فروع الطب المهني دورا في علاج وحماية العاملين بالغطس فقط، ووضع معايير اللياقة البدنية المطلوبة للغطاس، يوفر طب الأعماق خدمة العلاج بالأكسجين، هي جلسة خاصة يدخل فيها الطبيب الأكسجين إلي خلايا الجسم، مما يساهم في تنشيط الخلايا واستعادة الصحة، في هذا الملف نقدم 6 تخصصات طبية حديثة تخدم المرضى والأصحاء بشكل مختلف.











