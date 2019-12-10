"الإقبال مرتبط بدرجة الوعي".. حكايات من داخل وحدة طب الأسرة بقصر العيني

يعد طب الأسرة أو العائلة Family Medicine، أحد التخصصات المجهولة في مصر، وبدأ تخصص طب أسرة في مصر قبل حوالي عشرين عامًا، وما زال مجهولاً لدى غالبية المصريين، وهو قسم الرعاية الصحية الأولية، ويوفر طب الأسرة رعاية شخصية وشاملة ومستمرة للفرد في إطار الأسرة. داخل مبنى بنك الدم بمستشفى كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تقع عيادة طب الأسرة، بالدور الأول علي شكل غرفتين للكشف الطبي، بالرغم من ندرة هذا التخصص، شهدت عيادة طب الأسرة إقبال متوسط، ولذلك سألنا المرضى عن سر إقبالهم على ذلك التخصص المجهول.

عم "محمد" رجل مصري بسيط في أواسط العمر، أتى من صعيد مصر، ويرتدي جلباب فلاحي بسيط، كان يجلس أمام عيادة طب الأسرة ينتظر خروج زوجته من حجرة الكشف "أنا جيت بعد انتهاء تذاكر عيادة الباطنة، دي أول مرة احجز فيها في العيادة دي".

ووجه الممرض عم محمد إلى عيادة طب الأسرة "كنت في وحدة السكتة الدماغية فوق في مستشفى المنيل أختي بتعمل عملية، فجأة مراتي ضغطها ارتفع ملحقتش عيادات، الممرض جابني هنا"، يرى أنها عيادة نساء أو باطنة "شكلها عيادة نساء عشان ميرضوش يدخلوني الكشف معها، والعيادة دي مفيهاش زحمة زي العيادات اللي تحت".







"طبيب بيعالج العيلة كلها"، هكذا تري منة الله شابة تسكن أحد الأحياء الشعبية المجاورة للقصر العيني، وفضلت المجئ للعيادة الأسرة بصحبة شقيقتها وشقيقها "دكتور الأسرة بتروح له، أنت وعيلتك مع بعض وتتعالجوا سوا، أنا جيت عشان رجلي وجعني واختي هتسال الدكتورة عن تحليل الدم بالمرة". يرى الدكتور سيد سليمان استشاري طب الأسرة بكلية طب قصر العيني، والدكتورة إيمان رسلان مدرس مساعد بطب الأسرة، أن تخصص طب الأسرة "تخصص يتعامل مع جميع أفراد الأسرة، وجميع الأعمار، يقدم رعاية طبية شاملة بشكل مبسط في (نساء، أطفال، باطني، سموم)"، تشرح الدكتورة رسلان لـ"الفجر" دور طبيب الأسرة بأنه أول طبيب يكشف على المريض "لو كانت حالته المرضية بسيطة يعالجه، أو يحوله لطبيب متخصص لو كانت حالته صعبة".

"الناس متعرفش أنه الوحدات الصحية هي وحدات طب أسرة "، للحظات تحدثت الدكتورة رسلان عن الوحدات الصحية التي تقدم خدمة طب الأسرة في مصر، كما ظهرت مؤخرًا مراكز خاصة تقدم رعاية طبيبة، وخدمة طبيب الأسرة "، يوضح سليمان بداية تخصص طب الأسرة في مصر "بداية طب الأسرة في الثمانينات بقناة السويس، وقد تأسست وحدة طب الأسرة بقصر العيني في 1998 كثاني وحدة علي مستوى الجمهورية".

يحكى الدكتور سليمان بداية تخصص طب الأسرة علي مستوى العالم " طب الأسرة بدأ في خمسينات القرن الماضي كجزء من حاجة المجتمع له، قد قرر أعضاء الكونجرس الأمريكي في توصية خاصة " put it together agai" بمعنى إعادة مفهوم الطبيب الشامل، وإعادة فكرة الطب الشامل بدل من التخصص العميق والعمل في جزر منعزلة".



