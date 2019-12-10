"خدمة مميزة بسعر رمزي".. "الفجر" داخل وحدة طب النوم بقصر العيني لعلاج الشخير والأرق

قبل عدة سنوات، أسست مستشفي الطب النفسي ومكافحة الإدمان بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أول عيادة لعلاج اضطرابات النوم "بطب النوم" لعلاج الأرق والشخير، يُدير الوحدة الدكتورة عالية عادل عبد الفتاح مدرس بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح مدرس مساعد بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة.

في العاشرة صباحا، بدأت عيادة "رسم المخ وطب النوم" باستقبال المرضي والحصول علي بياناتهم "اسم وعنوان ورقم الهاتف والعمر"، وتقدم العيادة خدمة مميزة بسعر رمزي، ولا يتخطى العشرين الجنيه، وحظيت العيادة بعدد قليل من المرضى برغم من جودة خدماتها، وتضم عيادة طب النوم سرير بسيط وجهاز لرسم المخ أثناء النوم وجهاز آخر لضبط معدل التنفس أثناء النوم ومنع الشخير.









يبدأ الكشف بتحدث الطبيب مع المريض عن حالته الصحية والمشاكل التي يعاني منها أثناء النوم، والمشاكل النفسية التي يمر بها، والتاريخ المرضي لأسرته وعدد أفراد أسرته الذين يعانون من الآرق، وعدد ساعات النوم للمريض، هل يشرب المريض القهوة أو الشاي، وتقدم العيادة خدمات كثيرة "بنقدم خدمات كتير منها رسم مخ كامل أثناء النوم، ورسم لحركة العين أثناء النوم ورسم العضلات، وتحديد نسبة الأكسجين في الدم ورسم قلب وقياس مستوي التنفس وحاسات لضغط الدم، تخرج نتائج الفحوصات علي الكمبيوتر والذي يضم ملف كامل بحالة المريض". ترى الدكتورة عالية عادل عبد الفتاح مدرس بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة، أن تخصص طب النوم هو أحد مجالات طبية جديد في مصر مجال طبي يعالج الشخير "Snoring"، والآرق والكسل "insomnia disorder" وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم "sleep Apnea" والمشي والكلام أثناء النوم، والتبول اللا إرادي أثناء النوم، والحركات أثناء النوم" .

تختلف ساعات النوم باختلاف العمر، ساعات نوم الرضيع أكثر بثلاث أضعاف من ساعات نوم العجوز توضح عبد الفتاح "الرضيع بينام في الشهور الأولى أكثر من 20 ساعة، بينما ينام العجوز أقل من 6 ساعات يوميًا، وغالبًا ينام كبار السن مبكرًا ويستيقظون صباحا، ويقل لديهم معدل النوم العميق"، بمعنى آخر كلما زاد عمر قلت ساعات النوم "ينام الطفل الصغير من 11-14 ساعة يوميًا، ينام الطفل في عمر (9-13سنة) من 9 إلى 13 ساعة، ينام المراهق (14- 17 سنة) حوالي 8 إلي 10 ساعات يوميا".







"ينام البالغون من 7 إلي 9 ساعات كمتوسط ساعات نوم"، ترى عبد الفتاح أن الأفراد يحتاجون إلي الوصول إلي مرحلة النوم العميق، ينام بعض الناس ساعات طويلة، لكنه نوم خفيف، ولايصل إلي مرحلة النوم العميق، وقد يصل إلي النوم العميق خلال ساعات النوم لمدة 15 - 20 دقيقة "يبقي نايم طول الليل ويقوم تعبان لانه موصلش لمرحلة النوم العميق عشان بيقلق من النوم كتير". يهتم طب النوم برصد الحالة النفسية لمريض الآرق، تؤثر الحالة النفسية علي ساعات النوم بالزيادة والنقصان، ويوجد أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وإدمان المخدرات تؤثر على ساعات النوم، "المخدرات هي أكثر حاجة بتاثر على النوم، ويتعاطى أكثر من نصف المدمنين في مصر حبوب الترامادول التي تقلل ساعات النوم".

تفرق "عادل" بين نوعين من الشخير الحميد الذي لا يعقبه انقطاع التنفس أثناء، وتلجأ السيدات اللاتي تعانين من الشخير الحميد إلي الجراحة للتخلص منه أو يستخدمن أدوات طبية معينة لمنع صوت الشخير، وهي متوفرة في الصيدليات، بينما النوع الثاني هو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم "sleep apnea".





