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"خدمة مميزة بسعر رمزي".. "الفجر" داخل وحدة طب النوم بقصر العيني لعلاج الشخير والأرق
الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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سمر حسن
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قبل عدة سنوات، أسست مستشفي الطب النفسي ومكافحة الإدمان بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، أول عيادة لعلاج اضطرابات النوم "بطب النوم" لعلاج الأرق والشخير، يُدير الوحدة الدكتورة عالية عادل عبد الفتاح مدرس بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح مدرس مساعد بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة.
في العاشرة صباحا، بدأت عيادة "رسم المخ وطب النوم" باستقبال المرضي والحصول علي بياناتهم "اسم وعنوان ورقم الهاتف والعمر"، وتقدم العيادة خدمة مميزة بسعر رمزي، ولا يتخطى العشرين الجنيه، وحظيت العيادة بعدد قليل من المرضى برغم من جودة خدماتها، وتضم عيادة طب النوم سرير بسيط وجهاز لرسم المخ أثناء النوم وجهاز آخر لضبط معدل التنفس أثناء النوم ومنع الشخير.
يبدأ الكشف بتحدث الطبيب مع المريض عن حالته الصحية والمشاكل التي يعاني منها أثناء النوم، والمشاكل النفسية التي يمر بها، والتاريخ المرضي لأسرته وعدد أفراد أسرته الذين يعانون من الآرق، وعدد ساعات النوم للمريض، هل يشرب المريض القهوة أو الشاي، وتقدم العيادة خدمات كثيرة "بنقدم خدمات كتير منها رسم مخ كامل أثناء النوم، ورسم لحركة العين أثناء النوم ورسم العضلات، وتحديد نسبة الأكسجين في الدم ورسم قلب وقياس مستوي التنفس وحاسات لضغط الدم، تخرج نتائج الفحوصات علي الكمبيوتر والذي يضم ملف كامل بحالة المريض".
ترى الدكتورة عالية عادل عبد الفتاح مدرس بكلية الطب النفسي جامعة القاهرة، أن تخصص طب النوم هو أحد مجالات طبية جديد في مصر مجال طبي يعالج الشخير "Snoring"، والآرق والكسل "insomnia disorder" وتوقف التنفس الانسدادي أثناء النوم "sleep Apnea" والمشي والكلام أثناء النوم، والتبول اللا إرادي أثناء النوم، والحركات أثناء النوم" .
تختلف ساعات النوم باختلاف العمر، ساعات نوم الرضيع أكثر بثلاث أضعاف من ساعات نوم العجوز توضح عبد الفتاح "الرضيع بينام في الشهور الأولى أكثر من 20 ساعة، بينما ينام العجوز أقل من 6 ساعات يوميًا، وغالبًا ينام كبار السن مبكرًا ويستيقظون صباحا، ويقل لديهم معدل النوم العميق"، بمعنى آخر كلما زاد عمر قلت ساعات النوم "ينام الطفل الصغير من 11-14 ساعة يوميًا، ينام الطفل في عمر (9-13سنة) من 9 إلى 13 ساعة، ينام المراهق (14- 17 سنة) حوالي 8 إلي 10 ساعات يوميا".
"ينام البالغون من 7 إلي 9 ساعات كمتوسط ساعات نوم"، ترى عبد الفتاح أن الأفراد يحتاجون إلي الوصول إلي مرحلة النوم العميق، ينام بعض الناس ساعات طويلة، لكنه نوم خفيف، ولايصل إلي مرحلة النوم العميق، وقد يصل إلي النوم العميق خلال ساعات النوم لمدة 15 - 20 دقيقة "يبقي نايم طول الليل ويقوم تعبان لانه موصلش لمرحلة النوم العميق عشان بيقلق من النوم كتير".
يهتم طب النوم برصد الحالة النفسية لمريض الآرق، تؤثر الحالة النفسية علي ساعات النوم بالزيادة والنقصان، ويوجد أمراض نفسية مثل الاكتئاب والقلق والتوتر والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وإدمان المخدرات تؤثر على ساعات النوم، "المخدرات هي أكثر حاجة بتاثر على النوم، ويتعاطى أكثر من نصف المدمنين في مصر حبوب الترامادول التي تقلل ساعات النوم".
تفرق "عادل" بين نوعين من الشخير الحميد الذي لا يعقبه انقطاع التنفس أثناء، وتلجأ السيدات اللاتي تعانين من الشخير الحميد إلي الجراحة للتخلص منه أو يستخدمن أدوات طبية معينة لمنع صوت الشخير، وهي متوفرة في الصيدليات، بينما النوع الثاني هو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم "sleep apnea".
الشخير أو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم "sleep apnea" هو أكثر اضطرابات النوم التي تعالجها الوحدة، ويتوقف تنفس المريض بسبب انسداد مجرى الهواء ونقص الأكسجين، ويضطر المريض إلي الاستيقاظ أكثر من مرة لاستعادة التنفس الطبيعي، بالتالي لايصل إلي مرحلة النوم العميق، ويعاني المريض من حالة الشخير دائم أثناء النوم "المريض اللي بيصحي أكثر من 30 مرة كل ساعة ومبيعرفش ينام، لو نام بيشخر".
تختلف حدة المرض حسب عدد المرات التي يستيقظ فيها المريض في الساعة الواحدة " لو المريض بيصحي كل ساعة أقل من عشرين مرة يبقي مرضه بسيط ، لو بيصحي حوالي 25 مرة في الساعة الواحدة تبقي حالته متوسطة ، يوجه المريض صعوبة في العيش بشكل طبيعي" مش بينام كويس بالليل، وبيصحى تعبان وممكن ينام هو سايق العربية ويعمل حادثة " .
توجد أسباب كثيرة لمرض توقف التنفس منها السمنة المفرطة أو انسداد الجيوب الأنفية التي توصل الهواء إلي الرئتين، والتدخين أو مرض السكر أو أعوجاج في الحجز الانفي أو زيادة محيط الرقبة إلي 40-45 سم، توضح عبد الفتاح أسباب الشخير لمرضى توقف التنفس الانسدادي " المريض بيكون عنده انسداد القصبة الهوائية، ويحصله توقف في التنفس أثناء النوم يبدأ يشخر".
تنجح الجراحة في القضاء علي المرض، ولكن بعض المرضى لا تنجح معهم الجراحة بسبب تاخر حالتهم " المرض بيجي للرجالة فوق سن الخمسين غالبا، لو كان المريض حالته متاخرة نضطر إلي استخدام جهاز ضبط التنفس أثناء النوم cpap ، continuous positive airway pressure"، هو عبارة عن القناع بآلة ضخ الهواء من الغرفة، يمنع القناع انسداد مجرى الهواء عند المريض خلال النوم، فالتالي لايستقيظ المريض أثناء النوم".
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