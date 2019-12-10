أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يخططون للاجتماع في واشنطن، 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق نار داخل منزل نتنياهو



أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بإصابة حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أطلقت بطريق الخطأ.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || "حماس" تعلن موافقتها على إجراء الانتخابات