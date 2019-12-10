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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:14 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 10/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يخططون للاجتماع في واشنطن، 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق نار داخل منزل نتنياهو

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بإصابة حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أطلقت بطريق الخطأ.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "حماس" تعلن موافقتها على إجراء الانتخابات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، أن حركة "حماس" وافقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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وزارة الخزانة الأمريكية نتنياهو عالمى سد النهضة حماس الانتخابات الفلسطينية اصابة الحارس إطلاق نار

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