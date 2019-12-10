عاجل.. بيان لوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، يخططون للاجتماع في واشنطن، 13 يناير لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.





بيان الخزانة الأمريكية، جاء بعد اجتماع الوزراء الثلاثة، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لحل الخلافات حول السد، في ثاني اجتماع من نوعه، منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.



