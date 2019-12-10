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عاجل.. إطلاق نار داخل منزل نتنياهو وإصابة الحارس

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بإصابة حارس يعمل في بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برصاصة أطلقت بطريق الخطأ.

 

وبحسب المصادر الإسرائيلية، أن الحارس يبلغ من العمر 22 عاما أصيب في يده بجروح طفيفة، ونقل إلى مستشفى "هلال يافا" في مدينة الخضيرة.

 

وأشارت القناة "13" الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو وأفراد أسرته لم يكونوا في المنزل لحظة وقوع الحادثة، فيما شرعت جهات الاختصاص بالتحقيق في ملابساتها.

 

بنيامين نتنياهو (21 أكتوبر 1949 -)، رئيس وزراء إسرائيل ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي اليميني، تولى رئاسة الوزراء مرتين، الأولى استمرت من عام 1996 إلى 1999، والثانية مستمرة منذ 31 مارس 2009، حيث أعيد انتخابه في العام 2013 والعام 2015.

 

شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بين السنوات 1984 إلى 1988 قبيل انضمامه لحزب الليكود.

 

خدم في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وفقد أخوه الأكبر يوناتان عام 1976 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة "عنتيبة" الأوغندية.

 

متزوج من سارة نتنياهو وأب لثلاثة أولاد (واحدة منهم من زواجه السابق).

 

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