Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 30-10-2019

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:00 م
Advertisements
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 30/10/2019.

استقبل المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وفدًا رسميًا من مقاطعة فوجيان الصينية "Fujian" برئاسة هوانج ديزهي نائب رئيس الإدارة العامة للتجارة بالمقاطعة.


قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أنهي تعاملات اليوم عند مستوي 14477 نقطة بارتفاع 12 نقطة ليصعد بنسبة 09% ، و بأحجام تداول إقتربت من المليار وتحديدا 837 مليون جنيه.


أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين بجميع المحافظات تستقبل طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات جديدة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الدخل المنخفض .


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب.


شاركت مصر، لأول مرة، في مؤتمر خاص بالمباني شاهقة الارتفاع بمدينة شيكاغو الأمريكية، بوفد يضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، ومحمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.


تنوعت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30-11-2019، ويأتي على رأسها ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية.


وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة".

وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الإتحاد المكون من  (TBEA ZONFA + HYOSUNG + ZTPC)وذلك لتنفيذ محطة محولات النهضة بمنطقة كهرباء القاهرة.


التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية في الرياض، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض".


تراجعت أسعار الحديد بشكل حاد خلال شهر أكتوبر، مع استمرار حالة الركود فى سوق مواد البناء وارتفاع حجم الإنتاج بالمصانع، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الغاز للمصانع.


أعلنت وزارة المالية، اليوم  الاربعاء، قائمة البنوك الفائزة بإدارة طرح سندات دولارية في أسواق المال العالمية.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية وزارة الاسكان صندوق الاستثمار السعودي تكنولوجيا الصناعة المباني الشاهقة السندات الدولارية

أخبار تهمك

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ ثلث ساعة

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد ليجانيس

منذ ساعة و 12 دقيقة

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ حوالي 3 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ 38 دقيقة

غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الامريكية تتفتح تعاملاتها اليوم على ارتفاع

رئيس "نقل الكهرباء" يشهد توقيع إنشاء محولات كفر الشيخ الجديدة

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 25/9/2019

اخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 20-10-2019

عاجل .. "المالية" تختار 5 بنوك استثمارية لإدارة طرح سندات دولارية بالخارج

"التنمية الصناعية" تبحث نقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية والرخام من الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:56 م

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

05:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

05:46 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status