نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 30-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 30/10/2019.





استقبل المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وفدًا رسميًا من مقاطعة فوجيان الصينية "Fujian" برئاسة هوانج ديزهي نائب رئيس الإدارة العامة للتجارة بالمقاطعة.









قال سعيد الفقي خبير أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أنهي تعاملات اليوم عند مستوي 14477 نقطة بارتفاع 12 نقطة ليصعد بنسبة 09% ، و بأحجام تداول إقتربت من المليار وتحديدا 837 مليون جنيه.









أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين بجميع المحافظات تستقبل طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات جديدة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الدخل المنخفض .









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأربعاء علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب.









شاركت مصر، لأول مرة، في مؤتمر خاص بالمباني شاهقة الارتفاع بمدينة شيكاغو الأمريكية، بوفد يضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، ومحمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.









تنوعت أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء الموافق 30-11-2019، ويأتي على رأسها ارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية.









وقعت وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عقد مشروع "البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة".





وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع الإتحاد المكون من (TBEA ZONFA + HYOSUNG + ZTPC)وذلك لتنفيذ محطة محولات النهضة بمنطقة كهرباء القاهرة.









التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية في الرياض، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية "الرياض".









تراجعت أسعار الحديد بشكل حاد خلال شهر أكتوبر، مع استمرار حالة الركود فى سوق مواد البناء وارتفاع حجم الإنتاج بالمصانع، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الغاز للمصانع.









أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، قائمة البنوك الفائزة بإدارة طرح سندات دولارية في أسواق المال العالمية.















