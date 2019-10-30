عاجل .. "المالية" تختار 5 بنوك استثمارية لإدارة طرح سندات دولارية بالخارج

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، قائمة البنوك الفائزة بإدارة طرح سندات دولارية في أسواق المال العالمية.

وكان وزير المالية محمد معيط أعلن عن أن الوزارة تخطط لإصدار سندات دولارية مقاومة بعملات الين واليوان، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالى 2019-2020.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تأهل خمسة بنوك استثمارية دولية؛ للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بعملة الدولار فى أسواق المال العالمية؛ ضمن برنامج التمويل بموازنة العام المالي الجاري ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أضاف البيان، أن قائمة البنوك شملت بنك بي أن بريا ، وجي بي مورجان، وسيتي بنك بنك ستاندرد تشارترد وبنك ناتيكس الفرنسي، مشيرة إلى أن المستشار القانوني للطرح على المستوي المحلى كتب التميمي ومشاركوه) ، بينما وقع الاختيار على مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert)، كمستشار دولي.

ولم تكشف الوزارة في بيانها عن قيمة السندات المتوقع طرحها، ولكنها ألمحت إلى أن طرح السندات سيكون في وقت قريب خلال الفترة المقبلة لتحسن الظروف الاقتصادية الحالية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية بالسوق الثانوية، فى ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب علي السندات الدولية المصرية، الذى ينعكس بالإيجاب على خفض تكلفة التمويل.

وكان أخر طرح لمصر من السندات الدولارية في إبريل الماضي ونجحت من خلاله في جمع نحو 2 مليار يورو.