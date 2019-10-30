Advertisements
Advertisements
Advertisements

من عاصمة ناطحات السحاب.. مصر تعرض تجربة تنفيذ أطول برج في افريقيا بشيكاغو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:50 م
Advertisements
عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
أحمد الشيخ
Advertisements
شاركت مصر، لأول مرة، في مؤتمر خاص بالمباني شاهقة الارتفاع بمدينة شيكاغو الأمريكية، بوفد يضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية، ومحمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير.

وقال عاصم الجزار: يضم المؤتمر وفودا ومسئولين وزاريين متعددين، إلى جانب ممثلين عن شركات المقاولات المنفذة لمشروعات المبانى شاهقة الارتفاع، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،  والذى تنفذه الشركة الصينية CSCEC، بالإضافة إلى مكاتب استشارية عالمية في مجال التصميم والهندسة.

وأضاف الوزير: عرضت مصر، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تصميمات وموقف تنفيذ أطول برج في إفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، بارتفاع 385 مترا، ضمن 20 برجا جار تنفيذها.

وأوضح عاصم الجزار أن هذا المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الرائدة في العالم للمهنيين الذين يركزون على إنشاء وتصميم وتشغيل المباني الشاهقة الارتفاع والمدن المستقبلية، كما تمنح "جائزة للمباني الشاهقة" كل عام، مع أربع جوائز إقليمية للولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مناطق آسيا وأستراليا، وبالتالي فإن مشاركة مصر في مثل هذا الحدث الكبير ستؤثر إيجابيا على صورتها الدولية من خلال عرض مختلف مشروعاتها الكبرى كمركز عالمي للتنمية والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في بذل جهود إضافية لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج، بما في ذلك توفير وتنويع قطع الأراضي في المدن الجديدة، وتوسيع المعروض من المساكن، فضلاً عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى قطاع التطوير العقاري.

وأعلن الجزار أن أطول برج في إفريقيا الذى يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة الأعمال المركزية، يبلغ طوله 385 مترا، ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف متر مربع، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 متر مربع بارتفاع 5 أمتار طولية، وقد تم صب القاعدة الخرسانية للبرج في ثلاثة أيام متواصلة لكمية 18,500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة.

واستعرضت الشركة الصينية CSCEC مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع التي نفذتها في أنحاء العالم، حيث احتل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة المرتبة الثالثة في الترتيب من حيث الارتفاع بعد برجين تم تنفيذهما في ماليزيا و إندونيسيا.

وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الاسكان اجتماعا مع رئيس المجلس  الحضرى للبنايات الشاهقة لبحث سبل التعاون والاستفادة من المجلس مستقبلا،  وتم الاتفاق على عضوية مصر فى المجلس، وكذلك على ترتيب ورش عمل، والدعوة لإقامة المؤتمر بعد القادم فى مصر، كما تم الاتفاق على قيام رئيس المجلس ونائبه بزيارة مصر فبراير القادم للترتيب لأوجه التعاون المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة فى المؤتمر العالمى لمجلس المبانى شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار الاسكان اليوم في مصر اخبار اسكان مصر اليوم

أخبار تهمك

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ 43 دقيقة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

48 ساعة عمل متواصلة.. الإسكان: صب خرسانة البرج الإداري بالعاصمة الجديدة

الأول بالعاصمة الإدارية.. ما لا تعرفه عن البرج "C02"

وزير الإسكان يتفقد فيلات حى جاردن سيتى التى يتم تشطيبها بالعاصمة الإدارية الجديدة

شاهد.. ماذا قال رئيس الوزراء عن صب أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان يشهد توقيع اتفاقية مع البنوك الصينية الممولة لمشروع منطقة الأعمال المركزية

"الإسكان" تتفاوض مع 8 بنوك صينية لتمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status