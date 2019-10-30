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التموين تعلن بشرى سارة للفئات الأكثر احتياجًا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:02 م
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وزراة التموين والتجارة الداخلية
وزراة التموين والتجارة الداخلية
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أكدت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن مكاتب التموين بجميع المحافظات تستقبل طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات جديدة للأسر الأكثر احتياجا من أصحاب الدخل المنخفض .

وأضافت الوزراة انه بالتعاون مع الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات التموينية فى مدة لا تتجاوز 21 يوما عمل منذ تقديم الطلب الى مكتب التموين وتسجيله إلكترونيا لارساله الى الجهات المختصة لمراجعة البيانات والتأكد من استحقاق صاحب الطلب للدعم وبعدها يتم توجيه البيانات الى الشركات المنفذة لاستخراج بطاقات التموين الجديدة أو بطاقات الفصل الاجتماعى خلال هذه الفترة.

 
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