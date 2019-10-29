Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:39 م
Advertisements
أسامة جلال
أسامة جلال
سارة سالم
Advertisements
أنهى النادي الأهلي اتفاقه لضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الدفاع.




وعلم "الفجر الرياضي" أن اللاعب وقع لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل وفي نتظار إنهاء التفاوض مع إنبي.


وكان الأهلي قد كثف مفاوضاته مع أسامة جلال بعد أن طلب فايلر المدير الفني للفريق الأحمر التعاقد مع لاعب المنتخب والمتواجد داخل قائمة ال40 لاعبًا المبدئية التي تم تحديدها من قبل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري وذلك بعد متابعة اللاعب خلال مباريات الدوري المصري مع فريقه ومبارياتي جنوب أفريقيا الودية.


يذكر أن اللاعب كان بصدد الانتقال للفريق الأحمر بالانتقالات الصيفية الماضية لكن تعنت فريقه هو ما أحال إتمام الصفقة، ومع ضغط النادي الأهلي في تلك الفترة لحسم الصفقة قبل انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، أدى إلي توقيع اللاعب للانتقال لصفوفه.


سبق للاعب بالانضمام لفرق مثل إنبي وبتروجت ومصر المقاصة ويعد كابتن المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوفي غريب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي توقيع اسامة جلال للاهلي انبي المنتخب الاوليمبي الدوري المصري الاهلي أسامة جلال

أخبار تهمك

جاريث بيل يهرب من ريال مدريد بطريقة مثيرة للجدل

منذ 35 دقيقة

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض طلب فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 14 ساعة

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

منذ أقل من ساعتين

هل يبيع ليفربول محمد صلاح لضم نجم فرنسا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

منذ 43 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 23 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم حمدي فتحي

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نجم إنبي

عاجل.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم خليفة محمد صلاح

رسميا...إنبي يحصل على خدمات مدافع الداخلية

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم نجم إنبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

رد قوي لوزير النقل على دعوات استقالته بعد واقعة ضحية التذكرة

11:24 ص

عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

12:39 م

خبر سار في ريال مدريد يسعد زيدان

12:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status