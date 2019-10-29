عاجل.. أسامة جلال يوقع للأهلي (فيديو)

أنهى النادي الأهلي اتفاقه لضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأوليمبي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط الدفاع.

















و علم "الفجر الرياضي" أن اللاعب وقع لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل وفي نتظار إنهاء التفاوض مع إنبي.









وكان الأهلي قد كثف مفاوضاته مع أسامة جلال بعد أن طلب فايلر المدير الفني للفريق الأحمر التعاقد مع لاعب المنتخب والمتواجد داخل قائمة ال40 لاعبًا المبدئية التي تم تحديدها من قبل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري وذلك بعد متابعة اللاعب خلال مباريات الدوري المصري مع فريقه ومبارياتي جنوب أفريقيا الودية.









يذكر أن اللاعب كان بصدد الانتقال للفريق الأحمر بالانتقالات الصيفية الماضية لكن تعنت فريقه هو ما أحال إتمام الصفقة، ومع ضغط النادي الأهلي في تلك الفترة لحسم الصفقة قبل انطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، أدى إلي توقيع اللاعب للانتقال لصفوفه.









سبق للاعب بالانضمام لفرق مثل إنبي وبتروجت ومصر المقاصة ويعد كابتن المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوفي غريب.







