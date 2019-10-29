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بعد فرمان البدري.. فتحي كابتن منتخب مصر ومحمد صلاح الخامس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن المبدأ الذي سيسير به في الفترة المقبلة لاختيار قائد منتخب مصر، واختار البدري استمرار مبدأ الأقدمية عند اختيار كابتن المنتخب وعدم المساس به.

ووفقًا لمبدأ الأقدمية الذى اعتمده البدرى، يرتدى أحمد فتحى لاعب الأهلى شارة كابتن منتخب مصر فى المعسكر المقبل للفراعنة الذى يتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، ويليه فى ترتيب "كباتن" المنتخب عقب إعلان قائمة المنتخب، عبد الله السعيد، ثم أحمد حجازى ثم محمد الننى ثم محمد صلاح ثم عمر جابر.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف.

وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه".

وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ويبدأ المنتخب تجمعًا مفتوحًا اليوم الإثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر.

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