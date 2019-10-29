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الأهلي يرفض طلب فايلر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
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بدأ مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في البحث عن بديل لنجمه محمد محمود والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية.

 

الأهلي يرد بقوة على طلب فايلر


ويدرس مجلس الإدارة التعاقد مع لاعب يمثل إضافة قوية لمنطقة خط الوسط، خاصة أن السويسري رينيه فايلر كان معجبا بأداء محمد محمود بعد العودة من الإصابة الأولى قبل أن تداهمه من جديد في التدريبات.

 

وأشاد رينيه فايلر بلاعب نادي بيراميدز ، الإيفواري إيريك تراوري وبإمكانياته وفي قدرته على تعويض غياب محمد محمود، لكن الإدارة أبدت تحفظها بسبب عدم الاستفادة من اللاعب خاصة أن المارد الأحمر لن يتمكن من ضمه إلى القائمة الإفريقية بسبب مشاركته مع بيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية.

 

محمد محمود يخضع لجراحة الرباط الصليبي:

 

ومن المقرر أن يخضع محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة الرباط الصليبي اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين.

 

وتوجه محمود، إلى العاصمة الألمانية برلين خلال الساعات الماضية، بعد التأكد من تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، حيث حدد الفريق الطبي الألماني، اليوم موعدا لإجراء الجراحة.

 

وحرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية.

 

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضي، بعد تدخله في كرة مشتركة سقط خلالها مصابا على أرضية الملعب.

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الكلمات المفتاحية

كرة القدم رينيه فايلر رياضة البحث عن بديل الاهلي وفايلر الأهلي

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