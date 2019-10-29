يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وتلبية طلبات المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر.





3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة





ويعد أحد طلبات المدرب السويسري فايلر، هو تدعيم مركز المدافع خاصة بعد الإصابات التي عانى منها الفريق الأحمر خلال الفترات الماضية من إصابات طويلة لخط دفاع الفريق مما جعل النادي الأهلي والجهاز الفنى يستعين بالظهير الأيسر أيمن أشرف والظهير الأيمن محمد هاني في ذلك المركز.









ويعانى كل من محمود متولي الوافد الجديد للنادي الأهلي قادماً من النادي الإسماعيلي من إصابة طويلة عانى منها خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك، وأيضاً غياب سعد الدين سمير خلال الفترة الماضية للإصابة بخلاف إصابات رامى ربيعه المتكررة مما جعل رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي يفكر في تدعيم ذلك المركز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





3 مرشحين لمركز المدافع في الأهلي

ويضع النادي الأهلي مدافع منتخب مصر أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى في الترشيح الأول لذلك المركز لخبراته الكبيرة مع منتخب مصر وأيضا اللعب مع الأهلي موسم 2015_2016 والظهور بشكل طيب مما جعله يعود للإحتراف الخارجي، ويتواجد أيضاً في تفكير الأهلي أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي والذي ظهر بمستوي جيد خلال الفترة الماضية ويتواجد أيضاً أحمد سامي مدافع طلائع الجيش والذي حاول الأهلي ضمه في فترات متعددة.





ويذكر أن بطولة الدوري المصري تم تأجيلها من قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.



