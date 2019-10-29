Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
Advertisements
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
Advertisements
يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، وتلبية طلبات المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر.

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

ويعد أحد طلبات المدرب السويسري فايلر، هو تدعيم مركز المدافع خاصة بعد الإصابات التي عانى منها الفريق الأحمر خلال الفترات الماضية من إصابات طويلة لخط دفاع الفريق مما جعل النادي الأهلي والجهاز الفنى يستعين بالظهير الأيسر أيمن أشرف والظهير الأيمن محمد هاني في ذلك المركز.


ويعانى كل من محمود متولي الوافد الجديد للنادي الأهلي قادماً من النادي الإسماعيلي من إصابة طويلة عانى منها خلال لقاء السوبر المصري الذي جمع بين الأهلي والزمالك، وأيضاً غياب سعد الدين سمير خلال الفترة الماضية للإصابة بخلاف إصابات رامى ربيعه المتكررة مما جعل رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي يفكر في تدعيم ذلك المركز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

3 مرشحين لمركز المدافع في الأهلي
ويضع النادي الأهلي مدافع منتخب مصر أحمد حجازى لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى في الترشيح الأول لذلك المركز لخبراته الكبيرة مع منتخب مصر وأيضا اللعب مع الأهلي موسم 2015_2016 والظهور بشكل طيب مما جعله يعود للإحتراف الخارجي، ويتواجد أيضاً في تفكير الأهلي أسامة جلال مدافع نادي إنبي والمنتخب الأولمبي والذي ظهر بمستوي جيد خلال الفترة الماضية ويتواجد أيضاً أحمد سامي مدافع طلائع الجيش والذي حاول الأهلي ضمه في فترات متعددة.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري تم تأجيلها من قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاخبار الرياضية كرة القدم رينيه فايلر الأهلي اخبار الرياضة 3 أسماء

أخبار تهمك

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 11 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يوجه رسالة جديدة لميسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ 35 دقيقة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

06:15 ص

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

04:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status