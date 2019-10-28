تعرف على موعد صرف الدفعة الـ 24 من حساب المواطن استحقاق شهر نوفمبر.. وطريقة التسجيل في الدفعة القادمة

أعلن برنامج "" أمس الأحد، عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة الرابعة والعشرين عن شهر نوفمبر 2019 للمسجلين في البرنامج.

أما عن موعد صرف الدفعة

الرابعة والعشرين من دعم

برنامج "

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المستحق عن شهر نوفمبر 2019 للمسجلين في البرنامج، أوضح البرنامج سابقًا، أنه

سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.