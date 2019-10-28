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تعرف على موعد صرف الدفعة الـ 24 من حساب المواطن استحقاق شهر نوفمبر.. وطريقة التسجيل في الدفعة القادمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:25 م
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أعلن برنامج "حساب المواطن" أمس الأحد، عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة الرابعة والعشرين عن شهر نوفمبر 2019 للمسجلين في البرنامج.

وأوضح أمس، الحساب الرسمي للبرنامج على موقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة صفحة الأهلية في البوابة الإلكترونية من (هنـــــــــــــا).

أما عن موعد صرف الدفعة الرابعة والعشرين من دعم برنامج "حساب المواطن" المستحق عن شهر نوفمبر 2019 للمسجلين في البرنامج، أوضح البرنامج سابقًا، أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.


ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا


شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا


خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا


حساب المواطن: يمكن للزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

رد حساب المواطن، على استفسار من مواطنة تتساءل عن إمكانية تسجيل الزوجة في البرنامج كمستفيد رئيسي... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنـــــــا

 

"حساب المواطن" يوضح طرق الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف المدعومة.. تعرف على الشروط

يتيح حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الرد الفوري على استفسارت وأسئلة المواطنين بشأن كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وبعد صرف دفعة سبتمبر الجاري من حساب المواطن، بدء المواطنون يستفسرون عن الزيداة في قيمة مبلغ الدعم...للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل

يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم، والتي من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالدفعة الثالثة والعشرين يوم .... لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا

حسم "حساب المواطن" الجدل الدائر بشأن وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم للمستفيدين من البرنامج وذلك عبر حساب "خدمة المستفدين" التابع للبرنامج في "تويتر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا







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