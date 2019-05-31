بالخطوات .. طريقة التسجيل في حساب المواطن 1440 برقم الهوية وكيفية معرفة قيمة الدعم وموعد الصرف

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1440 مع اقتراب صدور دفعة مايو عام 2019 ظهر برنامج يسمى” حساب المواطن” وهو من أحد البرامج التي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن السعودي، مع تقليل تحمله للأعباء، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى القيام بنهضة اقتصادية كبيرة، لذلك قامت بإطلاق برنامج حساب المواطن وفيما يلي نتعرف على تفاصيل هذا البرنامج.





برنامج حساب المواطن 1440





هو الموقع الذي يقدم دعم للمواطن محدود الدخل وتقديم الكثير من الخدمات، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة كالتالي:





خطوات التسجيل في حساب المواطن.





من هنا. قم بالدخول للموقع حساب المواطن الرسمي

ثم القيام بإدخال البيانات المطلوب تسجيلها منها الهوية والاسم بالكامل ورقم الهاتف.





يجب إدخال البيانات بدقة، ثم الضغط على سجل الدخول وكلمة المرور.





سوف يتطلب بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالحالة المادية للفرد.





قد يطلب منك الحساب بعض من صور المستندات التي تثبت صحة البيانات المسجلة بالفعل.





كيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن





أصبح بالإمكان معرفة قيمة الدعم المستحق عبر حساب المواطن عبر اتباع الخطوات التالية:





الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن من خلال الضغط هنا.





اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.





يجب كتابة عدد أفراد الاسرة الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة وما فوق.





يجب تسجيل ادخال الدخل الإجمالي للأسرة.





في هذا الوقت سيظهر القيمة التقديرية المستحقة.









موعد صرف حساب المواطن





تم الإعلان من موعد صرف حساب المواطن يوم 10-5-2019، الموافق اليوم الخامس من شهر رمضان.

الشروط الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن









يجب توافر عدة شروط للاستفادة من الاستحقاق وهي:





يجب أن يكون حامل الجنسية السعودية، مع استثناء أن يكون الأبناء أو الزوجة لا يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.





المستفيد من هذا النظام يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، بمعنى ألا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوم على مدار السنة.





عدم تسجيل المستفيد بأي قضايا السجن.





يجب توافر بيانات صحيحة عن المواطن المسجل بهذا الحساب.









شروط التسجيل في حساب المواطن 1440





– أن يكون سعودي الجنسية.





– أن لا يكون سجيناً أو مقيماً إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية.

– توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.





– إرفاق المستندات اللازمة حسب الحاجة.





يمكن للمسجلين في حساب المواطن تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج، في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الحالية، وفي حال قبول الاعتراض، تصرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.









شروط الأهلية في حساب المواطن



