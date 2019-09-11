حساب المواطن يبدء صرف دفعة الشهر الجاري لأكثر من 12 مليون شخص.. اعرف قيمة استحقاقك من هنا

حساب المواطن أمس الثلاثاء عن بدء صرف دفعة شهر سبتمبر الجاري للمستحقين، وشهد موقع حساب المواطن على الانترنت إقبال كبير من المستفيدين لمعرفة تفاصيل دفعة 22. أعلن برنامجأمس الثلاثاء عن بدء صرف دفعة شهر سبتمبر الجاري للمستحقين، وشهد موقععلى الانترنت إقبال كبير من المستفيدين لمعرفة تفاصيل دفعة 22.





حساب المواطن، يتم صرف دعم البرنامج في 10 من الشهور الميلادية، ويتم تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن أو تأخيره إذا تصادف إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية. ووفقا لنظام، يتم صرف دعم البرنامج في 10 من الشهور الميلادية، ويتم تقديم موعد إيداع دعمأو تأخيره إذا تصادف إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.





تفاصيل دفعة سبتمبر من حساب المواطن





حساب المواطن عن تفاصيل دفعة سبتمبر الجاري، حيث حساب المواطن إنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستحقـ وأضاف شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر، كما بلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة بـ 1049 ريال سعودي متوسط لشهر سبتمبر 2019. وأعلنعن تفاصيل دفعة سبتمبر الجاري، حيثإنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستحقـ وأضاف شملهم الدعم في برنامجلشهر سبتمبر، كما بلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة بـ 1049 ريال سعودي متوسط لشهر سبتمبر 2019.



تفاصيل الدفعة الـ22 | 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر. pic.twitter.com/sAibrlw0vJ — حساب المواطن (@citizenaccount) ١٠ سبتمبر ٢٠١٩





ويتأثر احتساب الدعم بمجموعة من العوامل التي تتسبب في زيادة أو نقص الدعم، بحسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الذي تحصل عليه العائلة، وكذلك عمر الأفراد بالعائلة إن كان تخطى الـ 18 عاما أم لا.









متحدث حساب المواطن يوضح كيفية معرفة قيمة الدعم الخاصة بالأسرة الواحدة





حساب المواطن، إنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن، كما لفت إلى أن المواطن عليه أن يسجل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي أولًا، لا وقال سلطان القحطاني، متحدث، إنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن، كما لفت إلى أن المواطن عليه أن يسجل الدخول على موقعالرسمي أولًا، لا ستخدام تلك الحاسبىة، ومن ثم يقوم باختيار زر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، مع مراعاة كتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك، ومن ضمنها كل ما يتعلق بأفراد العائلة وأعمارهم والدخل الشهري الخاص بجميع الأفراد. ومن ثم يقوم باختيار زر الحاسبة التقديرية، مع مراعاة كتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك، ومن ضمنها كل ما يتعلق بأفراد العائلة وأعمارهم والدخل الشهري الخاص بجميع الأفراد.









نبذة مختصرة عن حساب المواطن



