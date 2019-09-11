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حساب المواطن يبدء صرف دفعة الشهر الجاري لأكثر من 12 مليون شخص.. اعرف قيمة استحقاقك من هنا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
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حساب المواطن يبدء صرف دفعة الشهر الجاري لأكثر من 12 مليون شخص.. اعرف قيمة استحقاقك من هنا
حساب المواطن
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أعلن برنامج حساب المواطن أمس الثلاثاء عن بدء صرف دفعة شهر سبتمبر الجاري للمستحقين، وشهد موقع حساب المواطن على الانترنت إقبال كبير من المستفيدين لمعرفة تفاصيل دفعة 22.

ووفقا لنظام حساب المواطن، يتم صرف دعم البرنامج في 10 من الشهور الميلادية، ويتم تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن أو تأخيره إذا تصادف إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل دفعة سبتمبر من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن عن تفاصيل دفعة سبتمبر الجاري، حيث حساب المواطن إنه تم إيداع 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستحقـ وأضاف شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر، كما بلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة بـ 1049 ريال سعودي متوسط لشهر سبتمبر 2019.


ويتأثر احتساب الدعم بمجموعة من العوامل التي تتسبب في زيادة أو نقص الدعم، بحسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الذي تحصل عليه العائلة، وكذلك عمر الأفراد بالعائلة إن كان تخطى الـ 18 عاما أم لا.


متحدث حساب المواطن يوضح كيفية معرفة قيمة الدعم الخاصة بالأسرة الواحدة

وقال سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، إنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن، كما لفت إلى أن المواطن عليه أن يسجل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي أولًا، لاستخدام تلك الحاسبىة، ومن ثم يقوم باختيار زر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، مع مراعاة كتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك، ومن ضمنها كل ما يتعلق بأفراد العائلة وأعمارهم والدخل الشهري الخاص بجميع الأفراد.


نبذة مختصرة عن حساب المواطن

أنشئ برنامج حساب المواطن أخر عام 2017، وهو برنامج خيري تابع للحكومة السعوديية، ليعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل وتخفيف الأعباء على مواطنيها.

ويراسل حساب المواطن في كل مرحلة المواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة ، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل دفعات حساب المواطن.

التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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