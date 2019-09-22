"حساب المواطن" يوضح طرق الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف المدعومة.. تعرف على الشروط

يقدم حساب المواطن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، لمساعدة الا شخاص السعوديين ذوي الدخل المنخفض، المستفيدين من برنامج الدعم، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ممَّن تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما فوق.





للمستفيدين من برنامج الدعم المقدم من حساب المواطن ، شراء أجهزة تكييف "سبلت" بأسعار مخفضة يصل سعر الواحد منها إلى نحو 900 ريال، من أجل الاستفادة بها في منازلهم، حيث تتميز هذه الأجهزة بأنها مصنوعة بأيدٍ سعودية 100% ومن أجود الخامات. تتيح مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة،





أهداف مبادرة دعم أجهزة التكييف

1- مساعدة المواطنين على تخفيض استهلاكهم للكهرباء باستخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية في منازلهم.

2- إرشاد في كيفية استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات إرشادية.

3- تحفيز عمليات البيع والشراء لأجهزة التبريد في المملكة.

4- تجنُّب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

5- العمل على توفير أكثر من نصف الطاقة المستخدمة في الأجهزة العادية.

شروط الأهليّة للحصول على دعم المبادرة

1- أن يكون المستفيد سعودياً أو يحمل الجنسية السعودية.

2- التحقق من أهليّة المستفيد عبر استحقاق مكيفات حساب المواطن

3- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.

كيفية الاستفادة من المبادرة

1- التسجيل عبر رابط مبادرة أجهزة التكييف العالية الكفاءة في حساب المواطن

2- التحقق من المتاجر القريبة المشارِكة في المبادرة.

3- الذهاب لأحد المتاجر المشارِكة.

4- إبراز بطاقة الهوية الوطنية.

5- اختيار وشراء المكيف.



