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"حساب المواطن" يوضح طرق الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف المدعومة.. تعرف على الشروط

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
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حساب المواطن يوضح طرق الاستفادة من مبادرة أجهزة التكييف المدعومة.. تعرف على الشروط
مبادرة أجهزة التكييف المدعومة
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يقدم حساب المواطن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، لمساعدة الاشخاص السعوديين ذوي الدخل المنخفض، المستفيدين من برنامج الدعم، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ممَّن تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما فوق. 

تتيح مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، للمستفيدين من برنامج الدعم المقدم من حساب المواطن، شراء أجهزة تكييف "سبلت" بأسعار مخفضة يصل سعر الواحد منها إلى نحو 900 ريال، من أجل الاستفادة بها في منازلهم، حيث تتميز هذه الأجهزة بأنها مصنوعة بأيدٍ سعودية 100% ومن أجود الخامات.

أهداف مبادرة دعم أجهزة التكييف
1- مساعدة المواطنين على تخفيض استهلاكهم للكهرباء باستخدام أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية في منازلهم.
2- إرشاد في كيفية استهلاك الطاقة ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين من خلال مبادرات إرشادية.
3- تحفيز عمليات البيع والشراء لأجهزة التبريد في المملكة.
4- تجنُّب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.
5- العمل على توفير أكثر من نصف الطاقة المستخدمة في الأجهزة العادية.
 
شروط الأهليّة للحصول على دعم المبادرة
1- أن يكون المستفيد سعودياً أو يحمل الجنسية السعودية.
2- التحقق من أهليّة المستفيد عبر استحقاق مكيفات حساب المواطن.
3- أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول.
 
كيفية الاستفادة من المبادرة
1- التسجيل عبر رابط مبادرة أجهزة التكييف العالية الكفاءة في حساب المواطن.
2- التحقق من المتاجر القريبة المشارِكة في المبادرة.
3- الذهاب لأحد المتاجر المشارِكة.
4- إبراز بطاقة الهوية الوطنية.
5- اختيار وشراء المكيف.
 

ماهو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة.... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا


شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... لتكملة التفاصيل اضغط هنــــــــا


خطوات الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، متحدث حساب المواطن، أنه يمكن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم، وذلك من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية، التي تقوم بحساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن... للخطوات اضغط هنــــــــا


حساب المواطن يُجيب على سؤال فتاة ترغب بالانفصال عن والدها في دعم البرنامج

أجاب برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم اللأربعاء، على طلب مواطنة عشرينية، ترغب في الانفصال عن والدها في البرنامج... لمتابعة التفاصيل الكاملة اضغط هنـــــــا

 

"يصرف لي 301 ريال".. حساب المواطن يرد على مستفيد يشكو من عدم زيادة الدعم

يتيح حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" الرد الفوري على استفسارت وأسئلة المواطنين بشأن كل ما يخص برنامج حساب المواطن، وبعد صرف دفعة سبتمبر الجاري من حساب المواطن، بدء المواطنون يستفسرون عن الزيداة في قيمة مبلغ الدعم...للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


حساب المواطن يكشف عن موعد صرف الدفعة الـ 23 من الدعم واخر ميعاد للتسجيل

يترقب المستفيدين من برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم، والتي من المنتظر أن يتم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل، وقد اوضح حساب المواطن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بالدفعة الثالثة والعشرين يوم .... لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــا


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