توضيح هام من حساب المواطن بشأن الإفصاح عن الراتب
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:49 م
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أكد برنامج حساب المواطن السعودي، على ضرورة الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات، دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات/ التقاعد"، موضحًا أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
وكان حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 794 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر أكتوبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 737 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
قدم برنامج حساب المواطن طريقة إضافة الأبناء لأب متوفي على الدعم، حيث ورد لصفحة "الخدمة المستفيدين" التابعة برنامج حساب المواطن على موقع "تويتر"، سؤالًا من أرملة بهذا الشأن حيث قالت: "ابي اضيف عيالي في حساب المواطن ابوهم متوفي وانا العائل ومسجله فيه ولكن مافي ايقونة ان الاب متوفي وش الحل؟"... لمتابعة المزيد اضغط هنا
طالب برنامج حساب المواطن من المستفيدين والمقدمين الجدد بالأفصاح على أي دخل خارجي، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لبرنامج حساب المواطن على "تويتر" سؤالًا من مستفيد بهذا الشأن، حيث قال: "راتب الوالد الله يرحمه ينزل بحساب الوالده ونبغى نقسمه وينزل نصيبي وهو 6500 في حسابي كيف اضيفه بحساب مواطن وشكرا"... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل جديدة بشأن تأثير إضافة المواليد الجدد على مبلع دعم البرنامج للأسرة، حيث ورد لبرنامج حساب المواطن استفسار من مستفيد قائلًا: "ممكن اعرف كم المبلغ اللي يضاف لي في حال اضفت مولود؟"... لمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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