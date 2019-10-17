حساب المواطن يعلن تفاصيل إضافة المواليد على دعم البرنامج

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل جديدة بشأن تأثير إضافة المواليد الجدد على مبلع دعم البرنامج للأسرة، حيث ورد لبرنامج حساب المواطن استفسار من مستفيد قائلًا: "ممكن اعرف كم المبلغ اللي يضاف لي في حال اضفت مولود؟".





وأجاب حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي ( رب الأسرة ) ،ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".



يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي ( رب الأسرة ) ،ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/XGVelVLg1z — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 17, 2019

