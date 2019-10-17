حساب المواطن يعلن تفاصيل إضافة المواليد على دعم البرنامج
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل جديدة بشأن تأثير إضافة المواليد الجدد على مبلع دعم البرنامج للأسرة، حيث ورد لبرنامج حساب المواطن استفسار من مستفيد قائلًا: "ممكن اعرف كم المبلغ اللي يضاف لي في حال اضفت مولود؟".
وأجاب حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي ( رب الأسرة ) ،ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية".
يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي ( رب الأسرة ) ،ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 17, 2019
ونشر صفحة "خدمة المستفيدين" رابط معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، اضغط هنا، ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن خصص رقم جوال 19912 لتلقى شكاوي واستفسارات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما يخصص أيضًا صفحة "خدمة المستفيدين"، وتعمل بالرد على استفسارات المستفيدين من الساعة الثامنة صباحًا وإلى الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية على مدار الأسبوع.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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