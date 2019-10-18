حساب المواطن يرد على مستفيد بشأن الإفصاح عن "الراتب التقاعدي"

طالب برنامج حساب المواطن من المستفيدين والمقدمين الجدد بالأفصاح على أي دخل خارجي، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لبرنامج حساب المواطن على "تويتر" سؤالًا من مستفيد بهذا الشأن، حيث قال: "راتب الوالد الله يرحمه ينزل بحساب الوالده ونبغى نقسمه وينزل نصيبي وهو 6500 في حسابي كيف اضيفه بحساب مواطن وشكرا".





ورد حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" موضحًا: " أهلاً بك ، يتم الافصاح عن نسبة الراتب التقاعدي لك عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) و اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر " مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد"، نسعد بخدمتك".





أهلاً بك ، يتم الافصاح عن نسبة الراتب التقاعدي لك عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) و اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر " مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 18, 2019

