حساب المواطن يرد على مستفيد بشأن الإفصاح عن "الراتب التقاعدي"
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:24 م
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طالب برنامج حساب المواطن من المستفيدين والمقدمين الجدد بالأفصاح على أي دخل خارجي، حيث ورد لصفحة "خدمة المستفيدين" التابعة لبرنامج حساب المواطن على "تويتر" سؤالًا من مستفيد بهذا الشأن، حيث قال: "راتب الوالد الله يرحمه ينزل بحساب الوالده ونبغى نقسمه وينزل نصيبي وهو 6500 في حسابي كيف اضيفه بحساب مواطن وشكرا".
ورد حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" موضحًا: "أهلاً بك ، يتم الافصاح عن نسبة الراتب التقاعدي لك عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) و اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر " مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد"، نسعد بخدمتك".
أهلاً بك ، يتم الافصاح عن نسبة الراتب التقاعدي لك عن طريق حسابك ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل ) و اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر " مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد" ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 18, 2019
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن خصص رقم جوال 19912 لتلقى شكاوي واستفسارات المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما يخصص أيضًا صفحة "خدمة المستفيدين"، وتعمل بالرد على استفسارات المستفيدين من الساعة الثامنة صباحًا وإلى الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية على مدار الأسبوع.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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