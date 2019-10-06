حساب المواطن يوضح موقف الدعم في حالة حذف حساب المستفيد
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:53 م
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أوضح برنامج حساب المواطن السعودي، موقف صرف الدعم في حالة حذف حساب المستفيد حسب النظام المتبع في البرنامج.
جاء ذلك في رد من حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "سجلت بحساب المواطن وقبلتوني مؤهل، لكن حذفت الحساب اليوم، هل ينزل لي شيء؟".
ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" قائلًا: "في حال تم حذف الحساب لن يتم صرف الدعم".
موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن
وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.
ويتم صرف البدل بشكل دوري في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين
وأوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى 10 أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.
وأضاف القحطاني، أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.
وتابع القحطاني: "أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل".
تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:-
- أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
ينتظر المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الـ23 من البرنامج المقرر صرفها يوم الخميس المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، حيث يفصلنا عن موعد صرف الدعم 4 ايام فقط... للمزيد اضغط هنا
قال حساب المواطن لمستفيد يريد الحصول على دعم البرنامج، يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم، وهذا ردا على سؤال ورد إليه عبر تويتر مفاداه "أنا عاطل عن العمل وساكن مع الأهل وعمري 23 سنة..لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا
أجاب حساب المواطن على سؤال ورد من أحد المستفيدين مفاداه "هل ينقطع الدعم في حالة وجود سجل تُجاري؟"، على النحو التالي: .. لمتابعة القراءة اضغط هنا
يمكن للمستفيدين من حساب المواطن التواصل عبر الرقم الموحد للبرنامج للاستفسار عنما يرغبون في معرفته، حيث أعلن حساب المواطن عن رقم البرنامج الأساسي الذي يستقبل كافة الاستفسارات ويرد عليها بكل سهولة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
أكد حساب المواطن أنه يمكن التسجيل كفرد مستقل في البرنامج بداية من عمر 18 سنة، وقبل وصول العمر لـ24 سنة يجب ارفاق المستندات المطلوبة لاثباث الاستقلالية والحصول على الدعم كفرد مستقل من برنامج حساب المواطن... لمعرفة المزيد اضغط هنا
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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