حساب المواطن يوضح موقف الدعم في حالة حذف حساب المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي، موقف صرف الدعم في حالة حذف حساب المستفيد حسب النظام المتبع في البرنامج.





جاء ذلك في رد من حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "سجلت بحساب المواطن وقبلتوني مؤهل، لكن حذفت الحساب اليوم، هل ينزل لي شيء؟".



ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء على "تويتر" قائلًا: "في حال تم حذف الحساب لن يتم صرف الدعم".





موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.





ويتم صرف البدل بشكل دوري في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.





إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين

وأوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى 10 أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.





وأضاف القحطاني، أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.





وتابع القحطاني: "أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل".



