حساب المواطن: في هذه الحالة يمكن التسجيل كفرد مستقل في البرنامج

أكد حساب المواطن أنه يمكن التسجيل كفرد مستقل في البرنامج بداية من عمر 18 سنة، وقبل وصول العمر لـ24 سنة يجب ارفاق المستندات المطلوبة لاثباث الاستقلالية والحصول على الدعم كفرد مستقل من برنامج حساب المواطن.





وجاء هذا ردا على سؤال عبر برنامج حساب المواطن بتويتر مفاداه "أ نا مسجلة مع الوالد أقدر اسجل كفرد مستقل ؟ وكم ينزل لي بالشهر؟





كما أعلن حساب المواطن رسميا انه يمكن للفتاة التسجيل كفرد مستقل في البرنمج إذا اكملت الـ18 عام، وعن المستندات المطلوبة لاثبات الاستقلالية إليكم التالي:





صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الادارة أوعقد الإيجارالموحد أوفاتورة كهرباء بأسمك





ويعتبر حساب المواطن برنامج سعودي، قررت الحكومة من خلالها تحسين دخل المواطن وتلبية احتياجاته واطلقت عليه "حساب المواطن"، حرصا منها لتخفيف العبئ على المواطن والآثار الناتجة من عمليات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في المملكة العربية السعودية من العام 2017 ومازالت مستمرة لتنتهي عام 2020.

برنامج حساب المواطن، هو وطني خالص، تم إطلاقه بعد زيادة أسعار الكهرباء في العام 2017، وواصلت الزيادة مسيرتها، وفي عام 2018 فرضت المملكة السعودية القيمة المضافة، وفي العام الحالي تم زيادة المنتجات بالأسعار العالمية، وبحلول عام 2020 سيتم زيادة أسعار المياه.

وتعتبر السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعوض مواطنيها مباشرة عن ارتفاع الأسعار، وبهذا الشكل فهي تعد ناجحة في تقديم الدعم لمستحقيه، والذي يصل لـ 100% للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود.



