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هل ينقطع الدعم في حالة وجود سجل تُجاري؟.. حساب المواطن يُجيب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
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هل ينقطع الدعم في حالة وجود سجل تُجاري؟.. حساب المواطن يُجيب
حساب المواطن
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أجاب حساب المواطن على سؤال ورد من أحد المستفيدين مفاداه "هل ينقطع الدعم في حالة وجود سجل تُجاري؟"، على النحو التالي:

قال حساب المواطن إنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري ) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وأكد حساب الموطن أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

وكان قد وجه أحد المستفدين من حساب المواطن سؤالا للبرنمج بأنه سيفتح سجل تجاري، فهل ينقطع حساب المواطن عن المستفيد الرئيسي -رب الأسرة-

وعن موعد تسلم دعم الدفعة الـ23 من حساب المواطن، أكد البرنامج في وقت سابق أنه سيتم تسلمها يوم الخميس المقبل الموافق 10 من أكتوبر لعام 2019.

ويمكنك التواصل ممع حساب المواطن عبر رقم تليفون حساب المواطن (19912)، للاستعلام عن جميع ما يخص البرنامج، وذلك تسهيلا على المواطن السعودي في التعامل مع برنامج حساب المواطن.

وتميزت السعودية عن الدول الأخرى بالإعلان عن برنامج حساب المواطن، لأنه يعتبر الوحيد خليجيا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار في المملكة، لأن بهذا الشكل تنجح المملكة في تقيم الدعم لمستحقيه عبر برنامج حساب المواطن، والذي يصل لـ 100 في المائة للأسر ذات الدخل المحدود.

ويذكر أن سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، صرح في وقت سابق، أن برنامج حساب المواطن يغطي "فرق التكلفة" الحادث في أسعار الوقود والكهرباء بعد زيادتها مؤخراً، وكذلك يغطي ما تم فرضة من ضريبة القيمة المضافة على العديد من السع الاستهلاكية من الأغذية والمشروبات، والتغطية النقدية تمت من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن. 
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