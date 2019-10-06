حساب المواطن لـ"مستفيد": يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
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قال حساب المواطن لمستفيد يريد الحصول على دعم البرنامج، يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم، وهذا ردا على سؤال ورد إليه عبر تويتر مفاداه "أنا عاطل عن العمل وساكن مع الأهل وعمري ٢٣ سنه
وما هي المطلوب التي يجب تحضيرها من المرفقات كي يكتمل التسجيل؟
وأكد حساب المواطن أنه يعتبر طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة، ويرجى إدخال الدخول بياناتك لاكتمال الطلب، وهي تفاصيل الطلب، وإدارة المرفقات، وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.
ويشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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