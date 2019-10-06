حساب المواطن لـ"مستفيد": يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم

قال حساب المواطن لمستفيد يريد الحصول على دعم البرنامج، يرجى إدخال بياناتك بشكل صحيح للحصول على الدعم، وهذا ردا على سؤال ورد إليه عبر تويتر مفاداه "أ نا عاطل عن العمل وساكن مع الأهل وعمري ٢٣ سنه

وما هي المطلوب التي يجب تحضيرها من المرفقات كي يكتمل التسجيل؟





وأكد حساب المواطن أنه يعتبر طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة، ويرجى إدخال الدخول بياناتك لاكتمال الطلب، وهي تفاصيل الطلب، وإدارة المرفقات، وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.



