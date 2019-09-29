تعرف بالتفاصيل على أزمة جينيراسيون السنغالي

أشتعلت أزمة مباراة الزمالك ومنافسه جينيراسيون السنغالي أحداثًا جديدة في ظل رفض الضيف خوض لقاء الإياب على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





إدارة النادي السنغالي أصدرت صباح اليوم بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي تعلن فيه تمسكها بإقامة مباراة الإياب في بتروسبورت وعدم التوجه لبرج العرب ومن بعدها توالت التفاصيل والتي نذكرها في التفاصيل التالية:-























































