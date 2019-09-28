عاجل.. إنفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:22 م
Advertisements
على شحاتة
Advertisements
Advertisements
اقتربت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي من الحل، وبات اقتناع الفريق السنغالي من لعب المباراة مسألة وقت بهد تدخل مسؤولي اتحاد الكرة واجتماعهم مع رئيس بعثة بطل السنغال، ويتنظر الجميع موافقة رئيس النادي السنغالي على لعب المباراة غداً على ملعب برج العرب مع تحمل الزمالك كافة التكاليف.
ووصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار الى ستاد بتروسبورت لمحاولة الحل بين الطرفين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي لعدم تصعيد الأزمة.
توجهت بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت منذ قليل لإثبات حالة بتوجههم للملعب لملاقاة الزمالك في دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.
ويرفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر لبرج العرب لملاقاة الزمالك بعد نقل المباراة لستاد برج العرب ويتمسك بخوضها مساء اليوم على ملعب بتروسبورت كما كان محدد سلفا لموعدها السابق.
وصول الفريق إلى ملعب بتروسبورت ومنع دخوله وقاموا باثبات حالة وقالت إدارة بتروسبورت لرئيس نادي جينيراسيون فوت انهم ليس طرف والزمالك لم يحجز الملعب سواء تدريب او مباراة.
Advertisements
- أمير مرتضى ينشر صورة حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون من ملعب برج العرب
- جينيراسيون فوت يصدر بيانا عن أزمة مباراته مع الزمالك
- خاص بالصور والفيديو.. بعثة جينيراسيون فوت السنغالي تواصل التصعيد تتوجه لملعب بتروسبورت
- عاجل.. وصول وفد من الزمالك لملعب بتروسبورت للتفاوض مع نادي جينيراسيون
- عاجل.. الزمالك يطلب النجدة ويقرر تحرير محضر إثبات حالة ضد جينيراسيون فوت
- خاص.. المفاوضات بين وليد العطار ومسؤولو نادي جينيراسيون (صور)
- اتحاد الكرة لـ "الفجر الرياضي": تواصلنا مع الاتحاد السنغالي وننتظر انفراجة
- الفجر الرياضي يكشف.. الكاف يقترح تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون والأخير يرفض
- رئيس جينيراسيون فوت السنغالي لـ الفجر الرياضي: لن نتراجع عن موقفنا ونطالب بتطبيق اللوائح
- موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع