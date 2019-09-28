عاجل.. إنفراجة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

اقتربت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي من الحل، وبات اقتناع الفريق السنغالي من لعب المباراة مسألة وقت بهد تدخل مسؤولي اتحاد الكرة واجتماعهم مع رئيس بعثة بطل السنغال، ويتنظر الجميع موافقة رئيس النادي السنغالي على لعب المباراة غداً على ملعب برج العرب مع تحمل الزمالك كافة التكاليف.