عاجل.. جينراسيون فوت يرفض السفر ويعقد الأزمة مع الزمالك
وقعت أزمة كبيرة في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس أمس حيث رفضت إدارة الاستاد
إقامة تدريب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، والذي يستعد لمواجهة الزمالك بدوري أبطال
إفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق السنغالي مع نظيره الزمالك في الثامنة مساء يوم
الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية بإياب دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال، بعدما
كان مقررا إقامتها غدا السبت على ملعب بتروسبورت.
وعلق محمد المرسي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام باستاد بتروسبورت في تصريحات
خاصة لـ"الفجر الرياضي" على تلك الواقعة قائلا: "استاد بتروسبورت ليس
له علاقة بتدريب فريق جينراسيون فوت السنغالي.. نادي الزمالك بصفته صاحب الأرض هو المنوط
عن إرسال مواعيد التدريبات للفريق الضيف".
وكان مقرر خوض اللقاء اليوم على استاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساءً بدون
جمهور لكن الزمالك يتمسك بإقامته في برج العرب يوم الأحد المقبل.
كان الزمالك قد خسر 2-1 في لقاء الذهاب بالسنغال.
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