رئيس جينيراسيون فوت للفجر الرياضي: سأصعد الأزمة لـ"الفيفا" إذا لم يستبعد الكاف الزمالك من البطولة

تحدث مادي توريه رئيس نادي جينيراسيون فوت السنغالي حول أزمة رفض الفريق السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك في إياب دور ال٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مادي توريه في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" مصر بلد الأمن وما يحدث مرواغات من الزمالك لن نوافق عليها ولن نسافر إلى برج العرب وبعد قليل الفريق سيتوجه لبتروسبورت لإثبات موقفه من خوض المباراة في موعدها المحدد سلفا".

وأضاف "سأقوم بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي إذا لم يقف الاتحاد الإفريقي معنا وتطبيق اللائحة التي تطيح بالزمالك خارج البطولة".

ويسافر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية، اليوم للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الغد.

وأعلن الاتحاد الإفريقي "الكاف" رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن الأخير متمسك بموقفه ويرفض التحرك لبرج العرب حتى هذه اللحظات.

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".أحمد