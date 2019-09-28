سوهاج الجمعة.. المحافظ يقيل مسئولين وحوادث مثيرة "تعرف عليها"
السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:35 ص
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أبورية حسين
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شهدت محافظة سوهاج الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة نقدمها لكم في النشرة اليومية التي تقدمها لكم بوابة الفجر في إطار خدماتها لمتابعيها الأعزاء وإليكم التفاصيل:
شهدت محافظة سوهاج مصرع 3 أشخاص بينهم طفلين حيث توفيا بسبب سقوط أحدهم من الطابق الرابع والثاني بصدمة كهربائية فيما أصيب أخر بطلق ناري بسبب خلافات مالية وذلك في 3 حوادث متفرقة.
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كما ألقت مباحث الاَثار بمديرية أمن سوهاج القبض علي 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الاَثار بمقابر الحواويش فيما إصيب 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا:
فيما ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج القبض علي موظف سابق بحي شرق سوهاج وبحوزته سلاح ناري لقيامه بالاستيلاء على دفاتر ومستندات خاصة إبان عمله وقيامه بتحصيل مبالغ من المواطنين المتعدين على أملاك الدولة بلغت 29 ألف جنيها بدون وجه حق.
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محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري كرم الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والعاملة بالوحدات الصحية الحاصلة على شعارالوسام للجودة.
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا:
وفي زيارة مفاجئة لمستشفى المنشاة المركزي قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إقالة مديري الإدارة الصحية ومستشفى المنشأة لتقصيرهم في العمل كما أحال طبيبين إلى النيابة الإدارية
وإليكم تفاصيل الخبر من هنا:
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