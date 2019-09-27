مصرع 3 أشخاص وإصابة اَخر بطلق ناري في حوادث متفرقة بسوهاج

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لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفلين فيما أصيب أخر بطلق ناري بسبب خلافات مالية وذلك في حوادث متفرقة.



تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول الطفل ي ن ص 3 سنوات ويقيم بناحية أولاد مامن دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء سقوط من علو.



بالانتقال والفحص وسؤال والدته س ر أ ا 30 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل إختل توازنه وسقط من أعلي السلم مما نتج عنه وفاته ونفت الشبهة الجنائية.



ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة " نزيف داخلي " أدي لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية

ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وإخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من المستشفي المركزي بوصول أ ع

ع ا 4 سنوات ويقيم البحري سمهود دائرة مركز أبو تشت قنــا " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي.



بالإنتقال والفحص وسؤال والده ع ع ا ج ا 35 عامًا عامل ويقيم بذات العنوان، قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل لامست يداه أحد الأسلاك الكهربائية مما أدي لصعقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وإخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة من مستشفي سوهاج العام يفيد بوصول م م ح س 25 عامًا سباك ويقيم بندر المنشا دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.



بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقه أ م ح س 27 عامًا سباك ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عمله والمذكور بالطابق الرابع بعقار " تحت الإنشاء " بذات الناحية اختل توازنه وسقط أرضًا مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وإخطارًا من مأمور مركز شرطة طما من المستشفي المركزي يفيد بوصول ع ا س 31 عامًا مندوب تحصيل ويقيم ساحل طما دائرة المركز مصابًا " طلق ناري بالعضد الأيمن فتحة دخول " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي.



بالإنتقال والفحص وسؤاله أتهم م ن م أ ا 25 عامًا عامل ويقيم شارع عمر بن الخطاب بندر طما بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لحدوث إصابته بسبب مطالبته له بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليه للشركة.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

