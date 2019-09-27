حوادث سوهاج.. ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الاَثار وإصابة 4 اَخرين في مشاجرة

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تلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات ضباط قسم شرطة السياحة والأثار بسوهاج مفادها قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمقابر الحواوويش دائرة مركز أخميم.



عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالأشتراك وضباط وحدة مباحث مركز أخميم

أسفرت عن ضبط كل من أ إ خ ر 31 عامًا حاصل علي ليسانس أداب وأ ا م ا 35 عامًا عامل ون خ ع ا خ 38 عامًا عامل وا ع ع ا 25 عامًا عامل وا ج ح ع 41 عامًا عامل وم ا م ي 25 عامًا سباك وش ك ع ع ا 24 عامًا سباك ويقيمون دائرة المركز.



تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وبمواجهة المتهمين أعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار وتم التحفظ علي المضبوطات.



كما تلقي مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بناحية نجع مصلح التابع لقرية أولاد يحيي قبلي دائرة المركز.



وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول ش ن ش ح 45 عامًا عامل مصابًا " اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيسر وجرح بالرأس " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وآ ح ف خ 45 عامًا ربة منزل مصابه " كسر بالمرفق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم وك ش ن ش 18 عامًا طالب مصابًا " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وطرف ثان إ ف ش ح 47 عامًا حاصل علي بكالوريوس تجارة مصابًا " اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي ور ن م م 42 عامًا موظف وخ م أ ع ا سن 43 حاصل علي دبلوم تجارة الطرفان يقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي قطعة أرض آلت إليهم بالميراث يشار إلي أن الثالث من الطرف الثاني مستأجر قطعة الأرض محل النزاع وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

