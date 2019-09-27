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محافظ سوهاج يقيل مديري الإدارة الصحية ومستشفى المنشأة ويحيل طبيبين إلى النيابة الإدارية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:33 ص
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محافظ سوهاج يقيل مديري الإدارة الصحية ومستشفى المنشأة ويحيل طبيبين إلى النيابة الإدارية
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أقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مدير الإدارة الصحية بالمنشاة، ومدير مستشفى المنشاة المركزي، بسبب الإهمال وتقصيرهم في العمل، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة ليلية مفاجئة لمحافظ سوهاج حيث تفقد مستشفى المنشاة المركزي؛ للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أنه تم رصد غياب عدد كبير من الأطباء والتمريض، لافتًا الى تحويلهم الى التحقيق، وكذا تغيب الطبيب النوبتجي بالطوارئ، مشيرًا الى احالته للنيابة الادارية، كما أحال المحافظ، طبيب امتياز بالاسقبال الى النيابة الإدارية لإنتحاله صفة طبيب نائب أطفال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ بدأ جولته المفاجئة بمستشفى المنشاة المركزي للإطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية، لافتًا أن المحافظ تفقد أقسام "الاستقبال والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والباطنة"، مشيرًا إلى أن المحافظ استمع الى عدد من المرضى حول الخدمات المقدمة بالمستشفى.
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