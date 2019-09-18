كارثة سد النهضة وحرب على مصر.. أبرز ما فاتك ليلة الثلاثاء في التوك شو

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.









شدد الدكتور حمادة إسماعيل شعبان، المنسق بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أن 90% ممن انضموا لتنظيم داعش تم استقطابهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن التصدير يعتبر مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك 12 قطاعا في مصر يمثلون الصادرات المصرية غير النفطية، وتبلغ قيمة صادرتهم نحو 25 مليار دولار سنويًا، وكل قطاع نسبة معينة منهم.





وأضاف: "متوسط إنتاجنا سيكون من 8 لـ9 مليار قدم في نهاية عام 2020، وسنشعر بانتعاشة وسيصبح هناك مجالًا للتصدير".





واستكمل: "نحن أمام مخطط بدأ منذ عام 1990، هناك قوة في العالم تسعى لتفتيت كل الدول حتى تصبح القوة الوحيدة في العالم".





وأوضح المفكر والكاتب السياسي، أن هناك تطورات في ملف إيران؛ وأصبح الوضع ساخن وقد يصل إلى حرب إقليمية، وهو ما يعرض السعودية والإمارات إلى خطر فضلًا عن الصراع "الفلسطيني- الإسرائيلي"، لافتًا إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الوقف الراهن لضم أراضي عربية.





وأضاف مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد بينما القاهرة والإسكندرية تشهدان معدل إنجاب مرتفع؛ ويحتاج إلى الانخفاض.





ومن ناحيتها أفادت لجنة الفتوى بجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام لا يحارب الفن الهادف، بل يدعو إليه، ويحث عليه؛ لأن الفن في حقيقته إبداع جمالي لا يعاديه الإسلام، والنحت والتصوير من الفنون، فالإسلام لا يحرمه ؛ ولكنه في نفس الوقت لا يبيحه بإطلاق؛ بل يقيد إباحته بقيدين هما: أن لا يقصد بالشيء المنحوت أو المصور عبادته من دون الله.





خاض الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، تجربة جديدة، حيث تقمص دور سائق تاكسي يتجول في شوارع القاهرة ليتعرف على أراء المواطنين في وضع البلد.





وتابع أن أثيوبيا تتصرف في نهر النيل على أنه نهر أثيوبي خالص، ليس عابرًا للحدود، مشيرًا إلى أن أثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ تخزين المياه في سد النهضة من العام المقبل، وتوليد الكهرباء من خلال تخزين 15 مليار متر مكعب دون الاتفاق مع مصر.





وتابع أن الفيس بوك يكسب من المصريين في الدقيقة الواحدة1500 دولار، لافتَا إلى أنه إذا تم احتساب هذه القيمة في الشهر أو العام ستكون كبيرة للغاية.



